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Си Цзиньпин поддержал мирную конференцию по Украине, но назвал одно условие

Китай продолжает продвигать мирные переговоры для окончания войны в Украине и призывает, что в них должна принять участие Россия.

сегодня, 12:02
Автор:
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Slava Kot
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Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает мирную конференцию, которая сможет завершить войну в Украине. Однако, по словам китайского лидера, такая конференция должна состояться с участием России на равноправных условиях.

Си Цзиньпин поддержал мирную конференцию по Украине, но назвал одно условие

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. В ходе встречи политики обсудили войну в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями по "украинскому кризису" и заявили, что Китай и Германия обязуются придерживаться целей и принципов Устава ООН", — говорится в сообщении МИД КНР.

В частности, страны выступили против применения ядерного оружия и призвали соблюдать международное гуманитарное право.

По итогам встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай не является "стороной украинского кризиса", но продвигает мирные переговоры". По его словам, КНР поддерживает мирное разрешение войны в Украине. Для этого Си Цзиньпин призвал отказаться от эгоистических интересов, избегать усиления эскалации и сотрудничать с Россией.

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией с равноправным участием всех сторон и справедливом обсуждение всех вариантов мира", — сказал лидер Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц рассказал, что будет говорить с Си Цзиньпином о "справедливом мире в Украине".

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который объяснил, готов ли говорить с диктатором России Путиным для окончания войны в Украине.



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