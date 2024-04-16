Си Цзиньпин поддержал мирную конференцию по Украине, но назвал одно условие

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает мирную конференцию, которая сможет завершить войну в Украине. Однако, по словам китайского лидера, такая конференция должна состояться с участием России на равноправных условиях.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. В ходе встречи политики обсудили войну в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями по "украинскому кризису" и заявили, что Китай и Германия обязуются придерживаться целей и принципов Устава ООН", — говорится в сообщении МИД КНР.

В частности, страны выступили против применения ядерного оружия и призвали соблюдать международное гуманитарное право.

По итогам встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай не является "стороной украинского кризиса", но продвигает мирные переговоры". По его словам, КНР поддерживает мирное разрешение войны в Украине. Для этого Си Цзиньпин призвал отказаться от эгоистических интересов, избегать усиления эскалации и сотрудничать с Россией.

"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, признанной Украиной и Россией с равноправным участием всех сторон и справедливом обсуждение всех вариантов мира", — сказал лидер Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц рассказал, что будет говорить с Си Цзиньпином о "справедливом мире в Украине".

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который объяснил, готов ли говорить с диктатором России Путиным для окончания войны в Украине.