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Си Цзиньпин посетит три страны Европы: две з них не хотят ссориться с Путиным

Глава Китая в мае собрался в турне по Европе

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В начале мая глава КНР Си Цзиньпин посетит несколько европейских стран. В частности, Францию, Сербию и Венгрию. Если Франция, особенно в последнее время, делает жесткие заявления в адрес России, то Сербия и Венгрия изначально решили занять пророссийскую позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Szabad Europa".

Си Цзиньпин посетит три страны Европы: две з них не хотят ссориться с Путиным

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ожидается, что лидер Китайской Народной Республики прибудет во Францию 5 мая на два дня.

После Франции Си Цзиньпин планирует посетить Белград. Визит в Сербию анонсировал президент Сербии Александар Вучич еще в конце февраля, но тогда он не назвал точной даты. По информации издания, после Белграда председатель КНР прибудет в Будапешт.

Два независимых источника издания подтвердили визит президента Китая в Будапешт.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время визита в Китай главы МИД РФ Сергея Лаврова вновь зазвучали заявления о необходимости мирных переговоров касательно завершения войны в Украине. При этом Лавров подчеркнул, что Россия отметает вариант урегулирования по формуле мира Зеленского, а его коллега, Ван И, в очередной раз заверил, что Китай якобы не имеет выгоды от этой войны. Хоть те же США акцентируют, что РФ и КНР в последние два года серьезно углубили сотрудничество. Тем временем, в Китай собирается канцлер Германии Олаф Шольц, который намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения, в частности, российско-украинской войны. О чем говорит "китайское паломничество" представителей РФ и Запада? К чему оно может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.szabadeuropa.hu/a/hszi-csin-ping-majus-elejen-johet-budapestre/32897324.html
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