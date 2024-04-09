О чем говорят визиты представителей РФ и Запада в Китай: что может решиться по войне в Украине

Во время визита в Китай главы МИД РФ Сергея Лаврова вновь зазвучали заявления о необходимости мирных переговоров касательно завершения войны в Украине. При этом Лавров подчеркнул, что Россия отметает вариант урегулирования по формуле мира Зеленского, а его коллега, Ван И, в очередной раз заверил, что Китай якобы не имеет выгоды от этой войны. Хоть те же США акцентируют, что РФ и КНР в последние два года серьезно углубили сотрудничество. Тем временем, в Китай собирается канцлер Германии Олаф Шольц, который намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения, в частности, российско-украинской войны. О чем говорит "китайское паломничество" представителей РФ и Запада? К чему оно может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

КНР может быть заинтересована в скорейшем прекращении войны в центре Европы

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает следующим образом:

"В серьезных вопросах Пекин руководствуется своеобразным китайским понятием выгодности, что для него равно патриотично. И вот это выгодно-патриотично заменяет такие понятия как мораль, закон и так далее. Для остального мира это может казаться циничным, для КНР же – естественная норма поведения. Поэтому отношение к войне в центре Европы у Китая примерно следующее — ему плевать на то, что происходит там. И Украину он считает зоной исключительных российских интересов. Точно так, как Тайвань — зоной свой интересов".

Тем не менее, продолжает эксперт, Пекин раздражает, что европейцы и американцы тратят деньги на помощь Украине вместо того, чтоб покупать китайские товары. Исходя из таких соображений, КНР может быть заинтересована в скорейшем прекращении войны в центре Европы. Чтоб наладить выгодную себе торговлю и экономическую экспансию, поясняет Александр Кочетков.

"Что касается участившихся визитов разного рода дипломатов и политических лидеров в Китай... В середине лета, либо ближе к осени ожидается ряд решений, которые назрели в ракурсе российско-украинской войны. И сейчас готовится почва для таких решений. Учитывая, что отношения РФ и КНР выглядят как вассальные, представитель вассальной страны – Лавров – прибыл на доклад в Пекин, чтоб сообщить, что в ходе летнего наступления российская армия намерена разгромить украинскую. Тем самым нанеся поражение и Западу. После чего навяжет свои условия мира. К примеру, Левобережная Украина становится российской, а в Киеве сидит пророссийское правительство (управляемое из Москвы), условно контролируя остальную территорию. Китай в ответ кивает. Но ничего конкретного не предпринимает", – отмечает аналитик.

В свою очередь, европейцы (в данном случае – Шольц), дают понять, что их такой расклад не устроит, считает Александр Кочетков. Ведь они понимают, что, если дать РФ победить в Украине, агрессор двинется дальше. Просто потому что Россия в принципе живет войной, агрессией. Иначе она не умеет.

"При этом Германия и США сейчас – слабое звено Западного мира. Того самого, что базируется на демократических ценностях, за которые сейчас воюет Украина. И через Шольца, вероятно, Берлин и Вашингтон хотят передать Пекину свой вариант. А именно – за Россией остаются Крым и Донбасс (Донецкая и Луганская области в их админграницах), но с остальных территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года, страна-агрессор уходит. Китай, очевидно, покивает и на такой вариант. Но будет ожидать. Либо развития ситуации на фронте (чтоб лучше понимать, чей вариант более реалистичен), либо результатов выборов в США, чтоб уже с новой Администрацией Белого дома вырабатывать некую формулу мира. Скорее тяготеющую к той позиции, которую на этой неделе, вероятно, презентует Шольц во время встречи с Си Цзиньпином", – прогнозирует эксперт.

При этом Китай, по его мнению, с удовольствием поучаствует в восстановлении Украины. Независимо от того, какая часть в итоге останется под контролем Киева. Это тот самый китайский прагматизм.

"Но нет сомнений, что условия мира и судьба Украины будут решаться именно на фронте. Если мы выдержим новый натиск россиян, а лучше – получим возможность для собственного продвижения вперед, то условия прекращения военных действий будут одни. Если же продолжаться и вялость в нашей стране (касательной той же мобилизации), и вялость внешней поддержки, то условия будут совсем другие, еще более неприемлемые для нас, чем некоторые позиции, обсуждаемые сейчас", – констатирует Александр Кочетков.

Китай в этой ситуации находится в выигрыше

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина предполагает, что "паломничество" в Китай может быть в том числе связано с предстоящим Глобальным саммитом мира, который должен пройти в Швейцарии.

Теперь канцлер Германии Олаф Шольц едет в Китай в роли "хорошего полицейского", чтобы попробовать найти компромисс. На этом фоне глава российского МИДа Лавров заявляет о неприемлемости мирного плана Зеленского как стартовой переговорной позиции. И пока всё выглядит так, что очередная попытка усадить за стол переговоров украинскую и российскую стороны опять закончится ничем", – считает эксперт. "Китай настаивает на том, что этот саммит должен состояться при участии как Украины, так и РФ. И, возможно, сейчас речь идет о переговорном процессе, в котором Китай и лидеры ЕС выступают модераторами. Со стороны ЕС была проведена определенная подготовка. Президент Франции Эммануэль Макрон поднял ставки, заявив о возможном введении французского военного контингента на территорию Украины

Особенно в ситуации, уточняет она, когда США парализованы предстоящими президентскими выборами, результат которых непредсказуем.

"Китай в этой ситуации находится в выигрыше, независимо от развития ситуации, – отмечает Анна Малкина. – В экономическом плане он получает выгоду от возросшего в два раза экспорта в РФ китайских товаров. Россия продает Китаю энергоносители с огромным дисконтом. В геополитическом плане для Китая тоже одни выгоды. Во-первых, можно проверить силу прочности и решительности коллективного Запада. Это дает прекрасную возможность моделировать ситуацию, что будет, если Китай нападет на Тайвань. Во-вторых, китайский лидер укрепил свои позиции как авторитетного геополитического игрока. Теперь к нему все ездят договариваться и просить повлиять. Поэтому всё выглядит, что Китай — главный бенефициар происходящих процессов".

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