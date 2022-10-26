Си Цзиньпин придумал унизительное прозвище для Путина

После провала быстрого захвата украинских территорий Путин потерял уважение китайского коллеги Си Цзиньпина и тот придумал для него унизительное прозвище. По данным Telegram-канала Generall SVR, который ведет якобы бывший спецагент российских служб Путина, называют щенком.

Си Цзиньпин и Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин ищет союзников по всему миру для возможности доукомплектовать свою армию и осуществить очередные военные атаки на территории Украины. После неудачи в быстром захвате в конце февраля в начале марта, президент РФ обращался к Си Цзиньпину за помощью, китайский лидер отказал.

Путин уверял Си Цзиньпина, что получит скорую помощь, а когда этого не произошло президент России потерял свой статус в глазах китайского диктатора.

Теперь же Владимир Путин звонит по телефону для возможных переговоров в Си Цзиньпин, но в китайской администрации отказываются соединять президента России с главой Коммунистической партии Китая, отмечая, что пока нет серьезных тем для разговоров.

Как утверждает генерал Generall SVR, из-за такого поведения российского диктатора Си Цзиньпин придумал прозвище для него.

"Си Цзиньпин дал кличку Путину "щенка", а теперь к этой кличке еще добавляют без зубов", — сообщает Generall SVR.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России готов пожертвовать 20 млн своих граждан ради победы в войне против Украины.

Также известно, что Си Цзиньпин отказал Путину в приезде в Россию. Кроме того, Владимиру Путину пришлось ждать большинство лидеров на саммите ШОС, что с дипломатической стороны означает неуважение к президенту РФ.

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