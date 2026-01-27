Си Цзиньпин приступил к глобальным чисткам среди генералов: в США отреагировали

Президент Китая Си Цзиньпин использует масштабные чистки в высшем военном руководстве не только для преодоления коррупции, но и для установления полного контроля над вооруженными силами. Об этом заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg.

Китай. Фото: из открытых источников

Американский дипломат назвал расследование в отношении заместителя председателя Центральной военной комиссии КНР Чжан Юся "важным событием", которое может иметь далеко идущие последствия. Ранее китайские власти сообщили, что чиновника проверяют по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона", однако деталей дела официально не раскрыли.

По словам Пердью, кампания, которую проводит Пекин в военном руководстве, носит двойной характер. С одной стороны, она направлена на искоренение коррупции, которая, по его словам, годами укоренялась в Народно-освободительной армии Китая. Дипломат отметил, что верит заявлениям Си Цзиньпина о намерении навести порядок в военной системе после десятилетий злоупотреблений.

В то же время, отметил посол США, антикоррупционная риторика сопровождается стремлением китайского лидера укрепить личный контроль над армией. "С другой стороны, я думаю, что он убеждается, что имеет полный контроль над своими военными", — отметил Пердью.

По мнению американской стороны, такие действия свидетельствуют о желании Си Цзиньпина минимизировать какие-либо потенциальные угрозы со стороны военной элиты и усилить вертикаль власти накануне стратегически важных решений в области безопасности. Это в свою очередь может повлиять как на внутреннюю стабильность Китая, так и на его внешнюю политику.

