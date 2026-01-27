Сі Цзіньпін розпочав глобальні чистки серед генералів: у США відреагували

Президент Китаю Сі Цзіньпін використовує масштабні чистки у вищому військовому керівництві не лише для подолання корупції, а й для встановлення повного політичного контролю над збройними силами. Про це заявив посол США в Китаї Девід Пердью в інтерв’ю Bloomberg.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Американський дипломат назвав розслідування щодо заступника голови Центральної військової комісії КНР Чжан Юся "важливою подією", яка може мати далекосяжні наслідки. Раніше китайська влада повідомила, що високопосадовця перевіряють за підозрою у "серйозних порушеннях дисципліни та закону", однак деталей справи офіційно не розкрили.

За словами Пердью, кампанія, яку проводить Пекін у військовому керівництві, має подвійний характер. З одного боку, вона спрямована на викорінення корупції, яка, за його словами, роками вкорінювалася у Народно-визвольній армії Китаю. Дипломат зазначив, що вірить заявам Сі Цзіньпіна про намір навести лад у військовій системі після десятиліть зловживань.

Водночас, наголосив посол США, антикорупційна риторика супроводжується прагненням китайського лідера зміцнити особистий контроль над армією. "З іншого боку, я думаю, що він переконується, що має повний контроль над своїми військовими", — зазначив Пердью.

На думку американської сторони, такі дії свідчать про бажання Сі Цзіньпіна мінімізувати будь-які потенційні загрози з боку військової еліти та посилити вертикаль влади напередодні стратегічно важливих рішень у сфері безпеки. Це, своєю чергою, може вплинути як на внутрішню стабільність Китаю, так і на його зовнішню політику.

