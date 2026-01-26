Ядерний скандал у Пекіні: союзника Сі Цзіньпіна запідозрили у роботі на США

У Китаї розгорається один із найгучніших військових скандалів останніх років. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, високопоставленого генерала Чжана Юся підозрюють у передачі США ключової інформації про ядерну зброю КНР. Йдеться про людину, яку раніше вважали одним із найближчих і надійних військових союзників голови КНР Сі Цзіньпіна.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, звинувачення були озвучені на закритому брифінгу для вищого військового керівництва Китаю, який відбувся незадовго до офіційної заяви Міністерства національної оборони КНР про розслідування Чжана. У публічному повідомленні влада обмежилася формулюванням про "серйозні порушення партійної дисципліни та державні закони", не розкриваючи деталей.

Джерела WSJ стверджують, що слідство підозрює генерала у створенні політичних груп впливу всередині армії, зловживанні владою у Центральній військовій комісії та масштабній корупції у сфері оборонних закупівель. За версією слідства, Чжан отримував великі хабарі за просування по службі та призначення на ключові пости, зокрема за сприяння кар'єрному зростанню колишнього міністра оборони Лі Шанфу.

Найрезонанснішим звинуваченням стала можлива передача США технічних даних про китайський ядерний арсенал. Частина доказів, за даними джерел, надійшла від колишнього глави China National Nuclear Corp. Гу Цзюня, розслідування щодо якого було оголошено раніше та пов'язане з порушеннями в ядерному секторі.

Видання зазначає, що з 2023 року в Китаї продовжується масштабне чищення у військовому та оборонному керівництві. За останні два з половиною роки під розслідування або усунення потрапили понад 50 високопоставлених офіцерів і керівників оборонної промисловості, що вказує на кризу довіри всередині китайської військової еліти, що поглиблюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп лютує через розворот Канади до Китаю: чим загрожує Оттаві.



