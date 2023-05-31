Си Цзиньпин призвал готовиться к "худшему сценарию" и "штормовому морю": что известно

Глава Китая Си Цзиньпин призывает руководителей, в компетенции которых вопросы национальной безопасности, думать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". Как сообщает CNN, этот призыв прозвучал во время наращивания руководящей верхушкой КНР усилий, чтобы противодействовать любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам.

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

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"Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли. Мы должны придерживаться базового мышления, которое предполагает худший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, а также опасными штормовыми морями", — подчеркнул Си Цзиньпин во вторник на заседании партийной Комиссии по национальной безопасности.

Эти строгие призывы лидера Китая озвучены в то время, когда Пекин сталкивается со многими вызовами: и проблемы в экономике, и все остальное, что он считает более враждебной международной обстановкой, утверждает CNN.

Как утверждает Си, сейчас, во время "сложной и серьезной" ситуации, страна должна ускорить модернизацию сил и средств своей национальной системы безопасности, уделив особое внимание увеличению их эффективности в "реальных боевых действиях и практическом применении".

Лидер КНР призывает страну продвигаться в создании системы мониторинга и раннего предупреждения угроз национальной безопасности, повысить уровень образования в области национальной безопасности и усовершенствовать управление данными и безопасностью искусственного интеллекта.

Си Цзиньпин сейчас убежден, что его страна должна активно формировать "безопасную внешнюю среду", чтобы поддержать безопасность "открытости" страны и способствовать глубокой интеграции развития и безопасности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота .