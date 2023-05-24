Си Цзиньпин решил поддержать российскую экономику на фоне санкций Запада: как поможет Китай

Китай и Российская Федерация готовы твердо оказывать поддержку друг другу в "основных интересах".

Си Цзиньпин и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сказал лидер Китая Си Цзиньпин руководителю российского правительства Михаилу Мишустину сегодня, – по сообщению китайской государственной телекомпании CCTV, информирует CNN.

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Журналисты издания подчеркивают, что в этом году двусторонняя торговля КНР и России будет достигать нового рекордного уровня в 200 миллиардов долларов. Именно так "Пекин бросает Москве экономический спасательный круг на фоне изоляции и санкций со стороны Запада".

Как продолжил китайский лидер, две страны должны продолжить и усовершенствовать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, еще важно для этих стран дальнейшая консолидация и расширение фундаментального сотрудничества в области энергетики. Глава Китая рассказал, что обе страны будут усиливать координацию на многосторонних форумах, речь идет об ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИК и G20.

Китайский лидер заявляет, что Китай готов сотрудничать с РФ и другими странами Евразийского экономического союза, в том числе Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Это будут делать для того, чтобы способствовать развитию инициативы "Один пояс – один путь" и для формирования более открытого регионального рынка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай ограничил продажу чипов США . Власти Китая ограничили продажи микросхем американской компании Micron, объяснив, что это принесет "серьезные риски" для кибербезопасности страны. Представители администрации Байдена считают, что это решение – ответ Китая относительно позиции, которую руководители стран G7 выработали на саммите в Японии по вопросу уменьшения зависимости от китайских производителей в звене критически важных цепочек поставок.