Си Цзиньпин резко отреагировал на ядерные угрозы Путина в отношении Украины

Глава Китая резко отреагировал на ядерные заявления Путина в отношении Украины. Он заявил, что "нельзя допустить" в контексте войны против Украины применения этого типа оружия. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с лидером КНР в Пекине, пишет SkyNews .

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что переговоры Макрона и Си Цзиньпина продолжались полтора часа. По итогам президент Франции сообщил, что лидер КНР хочет "скорейшего возобновления мирных переговоров" и призывает международное сообщество не допустить "эскалации кризиса".

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А France 24 пишет, что Си Цзиньпин резко осудил бомбардировку мирных жителей в Украине.

"Мы должны обеспечить защиту гражданского населения и не допустить применения ядерного оружия", – заявил глава Китая.

Кроме того, Макрон попросил его повлиять на Москву и надавить на Кремль о необходимости соблюдения международных правил по нераспространению ядерного оружия на фоне заявлений о размещении ядерных боеголовок в Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" писали о дерном оружии в Беларуси и о чем говорит реакция Китая. Китай против размещения ядерного оружия на территории третьих стран Об этом заявил представитель Китайской Народной Республики в Совбезе ООН, явно имея в виду намерение РФ накачать "ядершей" Республику Беларусь. Кроме того, Китай призывает сокращать риски ядерной войны и выступает против нападений на атомные станции. По мнению аналитика Фонда общественной дипломатии Александры Решмедиловой, история с намерением России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие (ТЯЗ) указывает на то, что власти РБ готовы отдать свою территорию под управление РФ.



