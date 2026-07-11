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Си Цзиньпин сделал громкое заявление о союзе с КНДР

Китай подтвердил безусловную поддержку режима Ким Чен Ына, заявив о готовности и дальше совместно защищать общие интересы

11 июля 2026, 09:30
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Кравцев Сергей

Китай демонстративно подтвердил неизменность стратегического партнерства с Северной Кореей. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит поддерживать руководство Ким Чен Ына, а курс на укрепление отношений между двумя государствами останется неизменным.

Си Цзиньпин сделал громкое заявление о союзе с КНДР

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Такое заявление китайский лидер сделал в поздравительном послании северокорейскому руководителю по случаю 65-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и КНДР. По словам Си, документ, заключенный в 1961 году, до сих пор остается фундаментом двустороннего сотрудничества и играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай намерен и дальше укреплять традиционную дружбу с Пхеньяном, а также совместно защищать интересы обеих стран. Он напомнил, что во время своего государственного визита в Северную Корею в июне стороны достигли договоренностей о выводе отношений на новый уровень, соответствующий современным вызовам.

В ответ Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество между двумя государствами уже выходит за рамки прежнего формата и развивается на новом стратегическом уровне. Северокорейский лидер заверил, что продолжит тесную координацию с Пекином для дальнейшего расширения политического и экономического взаимодействия.

Заявления лидеров прозвучали на фоне роста напряженности в Восточной Азии, усиления военного сотрудничества США с союзниками в регионе и увеличения международного давления на Пхеньян. Демонстративное подтверждение союзнических обязательств Пекина может стать важным сигналом как для Вашингтона, так и для его партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-11/xi-says-china-s-backing-for-kim-and-north-korea-won-t-change
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