Трамп обрушился на Верховный суд и неожиданно вспомнил Си Цзиньпина: "Большая победа Китая"

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Верховного суда, который отказался поддержать его инициативу по ограничению предоставления американского гражданства по праву рождения. Глава Белого дома назвал вердикт "большой победой Китая" и обвинил судебную систему в создании новых проблем для страны.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Свое заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. В эмоциональном сообщении он иронично "поздравил" председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что именно Пекин оказался главным выгодоприобретателем решения американского суда.

По словам президента США, сохранение действующего порядка будет и дальше стимулировать так называемый "родильный туризм". Речь идет о практике, когда иностранные граждане специально приезжают в Соединенные Штаты, чтобы родить ребенка на американской территории и тем самым автоматически получить для него гражданство США.

Трамп утверждает, что ежегодно тысячи граждан Китая и других государств используют этот механизм, что, по его мнению, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и противоречит национальным интересам страны.

Накануне Верховный суд большинством голосов отклонил попытку администрации президента ограничить действие принципа гражданства по рождению. Судьи пришли к выводу, что соответствующий указ противоречит положениям 14-й поправки к Конституции США, которая гарантирует гражданство практически всем людям, родившимся на территории страны.

Ограничение автоматического получения гражданства было одним из центральных элементов миграционной программы Трампа после его возвращения в Белый дом. Однако сразу после подписания указа документ был оспорен в судах, а окончательное решение высшей судебной инстанции поставило точку в этом споре, подтвердив, что изменить действующий порядок президентским указом невозможно.

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