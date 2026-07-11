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Сі Цзіньпін зробив гучну заяву про союз із КНДР

Китай підтвердив безумовну підтримку режиму Кім Чен Іна, заявивши про готовність і надалі спільно захищати спільні інтереси

11 липня 2026, 09:30
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Кравцев Сергей

Китай демонстративно підтвердив незмінність стратегічного партнерства із Північною Кореєю. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжить підтримувати керівництво Кім Чен Іна, а курс на зміцнення відносин між двома державами залишиться незмінним.

Сі Цзіньпін зробив гучну заяву про союз із КНДР

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Таку заяву китайський лідер зробив у вітальному посланні північнокорейському керівнику з нагоди 65-річчя підписання Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Китаєм та КНДР. За словами Сі, документ, укладений у 1961 році, досі залишається фундаментом двостороннього співробітництва та відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності у регіоні.

Голова КНР наголосив, що Китай має намір і надалі зміцнювати традиційну дружбу з Пхеньяном, а також спільно захищати інтереси обох країн. Він нагадав, що під час свого державного візиту до Північної Кореї у червні сторони досягли домовленостей щодо виведення відносин на новий рівень, що відповідає сучасним викликам.

У відповідь Кім Чен Ин заявив, що співпраця між двома державами вже виходить за межі колишнього формату і розвивається на новому стратегічному рівні. Північнокорейський лідер запевнив, що продовжить тісну координацію з Пекіном для подальшого розширення політичної та економічної взаємодії.

Заяви лідерів пролунали на тлі зростання напруженості у Східній Азії, посилення військової співпраці США із союзниками у регіоні та збільшення міжнародного тиску на Пхеньян. Демонстративне підтвердження союзницьких зобов'язань Пекіна може стати важливим сигналом як Вашингтону, так і його партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-11/xi-says-china-s-backing-for-kim-and-north-korea-won-t-change
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