Москва настаивает на тайных переговорах с Вашингтоном: в США рассказали, что это значит

Путинские чиновники, включая самого диктатора Владимира Путина, далее публично отказываются обсуждать результаты встречи с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

В частности, отмечают американские аналитики, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, мол, РФ проводит переговоры с США "конфиденциально", чтобы предотвратить "давление" внешних сил на переговоры.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков также подтвердил это. Мол, Москва будет проводить переговоры "молча", потому что утверждает он, что диалог будет иметь успех, если будет частным. Представитель Кремля заявил, что надеется, что Вашингтон будет придерживаться желания РФ и также не будет разглашать информацию о переговорах.

"Ранее ISW оценивала, что Кремль готовится воздержаться от публичного обсуждения результатов встречи США и России 2 декабря, чтобы скрыть отклонение Россией мирного предложения США и Украины", — констатировали американские эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что лучшим временем для заключения мирной сделки между Украиной и РФ был момент, когда он говорил за отсутствие карт. Об этом американский лидер заявил во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп впервые после встречи своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве прокомментировал переговоры.



