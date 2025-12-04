Сі Цзіньпін зробив заяву про мирну угоду щодо України

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує досягнення мирного врегулювання війни в Україні, яке було б "прийнятним для всіх сторін". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомило агентство Bloomberg.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Висловлювання пролунало 4 грудня під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна. Французький лідер знову звернувся до голови КНР із закликом використати вплив Китаю для сприяння припиненню російсько-української війни, а також висловив сподівання на розширення китайських інвестицій у французьку економіку.

Макрон наголосив на необхідності єдиної позиції Європи у питанні підтримки України та попередив про ризики "поділу" світового порядку. Він також звернув увагу на вразливість глобальних ланцюжків поставок, натякнувши на китайські обмеження експорту критично важливих мінералів та важливість формування більш збалансованого та передбачуваного бізнес-середовища.

Сі Цзіньпін назвав переговори відвертими та конструктивними. Говорячи про ситуацію в Україні, він заявив, що Китай розраховує на досягнення "справедливої, міцної та обов'язкової угоди", яка б задовольнила всі сторони конфлікту. За його словами, Пекін підтримує будь-які зусилля, спрямовані на встановлення миру дипломатичним шляхом і має намір зберігати "конструктивну роль" у процесі врегулювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінські чиновники, включаючи самого диктатора Володимира Путіна, далі публічно відмовляються обговорювати результати зустрічі з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня. Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – п'ятигодинні переговори спецпосланців президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним у Москві завершилися без відчутних результатів. Про це повідомляє CNN, відзначаючи, що американські представники, що вирушили додому, не домоглися прориву в спробах наблизити закінчення війни.



