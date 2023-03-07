Си Цзиньпин снова разразился обвинениями в адрес США: что в этот раз

Глава КНР Си Цзиньпин выступил с необычно резкой критикой политики США, обвинив Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая". Как передает издание "Комментарии", свое довольно резкое заявление Си Цзиньпин сделал на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое цитирует The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создаёт беспрецедентно серьёзные вызовы для развития нашей страны", – заявил Си Цзиньпин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

WSJ отмечает, что ранее лидер Китая не прибегал к прямой критике США в публичных выступлениях.

"Обвинив Вашингтон в терминах холодной войны", пишет издание, Си Цзиньпин, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным китайским медиа.

Издание допускает, что своей критикой лидер КНР пытается переложить на Запад вину за собственную политику, которая нанесла серьезный удар по экономике Пекина. В частности, речь идет о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР) резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



