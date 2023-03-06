Какие шансы, что Китай начнет поставки оружия РФ – почему затягивание войны невыгодно Пекину

Китайская Народная Республика (КНР) резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Власти КНР прекрасно понимают последствия военной поддержки РФ в войне и не станут убивать свою экономику, ради имперских замашек Кремля

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран уверен, что следует смотреть не на суммы увеличения военного бюджета, а на то – куда пойдут эти средства.

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"Думаю, Китай начинает модернизировать армию под вызовы современности. Наблюдая за тем, как идет война в Украине, китайцы видят, что на первое место выходят беспилотники, высокоточное вооружение, кибер-армия. В эти направления КНР и станет вкладываться, – считает эксперт. – Кто-то связывает рост отчислений на армию с тем, что КНР готовится к агрессии против Тайваня. Возможно, в этом тоже есть смысл. Но прежде всего, как мне кажется, речь о том, что практически все армии мира сейчас будут стараться перестроиться в соответствии с новыми вызовами. Под новую тактику и стратегию войны. Те же страны НАТО начали выделять миллиарды на модернизацию армий. И это, похоже, общемировой тренд".

По словам Виктора Тарана, к сожалению, высказанный в 90-х годах прошлого века американским философом, политологом, политическим экономистом и писателем японского происхождения Фрэнсисом Фукуямой миролюбивый посыл в стиле, что войны сходят на "нет", что мы двигаемся к мировому правительству, общим ценностями, которые объединят все народы – не сработал.

"Прав оказался американский социолог и политолог Сэмюэл Хантингтон, который прогнозировал в ХХІ веке войну цивилизаций (он, кстати, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, обнародованной им в статье "Столкновение цивилизаций?"). И то, что мы сейчас видим – это именно войны за идентичность между нациями, между культурными кодами, между цивилизациями", – поясняет эксперт.

Что касается позиции КНР и его возможной поддержки России в этой войне, тут, акцентирует Виктор Таран, важно понимать, что товарооборот Китая с теми же США и ЕС в разы больше, нежели с РФ. И что американцы, что европейцы уже предупредили Пекин о жесточайших санкциях в случае оказания военной помощи россиянам.

"Уверен, власти КНР прекрасно понимают последствия и не станут убивать свою экономику (и без того пострадавшую от последствия ковидных ограничений, от строительного кризиса) ради имперских замашек Кремля", – констатирует Виктор Таран.

Китай сейчас заинтересован в том, чтобы появилась некая "формула мира"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук называет многослойным поведение Китая в ракурсе российско-украинской войны.

"КНР точно не является сторонником этой войны. Причем не с точки зрения осуждения российской агрессии, а в ракурсе того, что широкомасштабная стадия конфликта продолжается уже более года. Если бы РФ захватила Украину "за три дня", это бы, вероятно, устроило Пекин. Но долговременный конфликт негативно сказывается на мировой экономике. Соответственно – ухудшает и без того непростую экономическую ситуацию в мире и в Китае. И с этой точки зрения эта война не выгодна КНР в долгосрочном измерении", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, для Китая крайне негативным окажется поражение РФ. Ведь Пекин рассматривает войну в Украине в контексте глобального противостояния с Западом. И если Россия проиграет, там начнутся деструктивные турбулентные процессы, вследствие чего она перестанет быть важным союзником для КНР. Безусловно, союзником, зависимым от Китая, но удобным тем, что с его помощью можно осуществлять противостояние с Западом, не поставляясь напрямую.

"В случае же поражения РФ, Китай вряд ли рискнет сам начать какой-либо конфликт против Западного мира. Одно дело, когда ты, условно говоря, пытаешься бодаться с Западом, имея на своей стороне державу с а-ля второй армией мира и огромными ресурсами. И совсем другое – полагаться только на свои силы. Причем видя, что случается, когда кто-то вступает в такое губительное для себя противостояние", – отмечает Борис Кушнирук.

По его мнению, Китай сейчас заинтересован в том, чтобы появилась некая "формула мира" (и сам даже выходит с определенными – весьма размытыми – предложениями), которая позволит остановить войну, сохранив при этом РФ. В то же время, в случае ее стратегического поражения, КНР, скорее всего, примет участие в разделе этой империи, уверен эксперт.

"Не случайно, в медиа КНР уже демонстрируются карты, где обозначены российские на данный момент территории, которым пора вернуться в "родную китайскую гавань". Речь, прежде всего, о восточной и западной Сибири. Потому история тут – непростая. Что касается вероятности поставок китайского вооружения россиянам. Если это и будет происходить, то очень аккуратно. Чтобы никаких доказательств китайского происхождения этого вооружения не было. Китай очень зависит от Запада в торговых отношениях. И их разрыв обернется для КНР внутренней катастрофой", – поясняет Борис Кушнирук.

Потому, констатирует он, если что-то Пекин и рискнет поставлять Москве, то, к примеру, снаряды, идентифицировать которые после разрыва окажется невозможно. И это огромная проблема как для Украины, так и для ее союзников. Ведь артиллерийских боев так интесивности, как сейчас у нас, не было со времен Второй мировой войны.

"Нельзя исключать поставок из КНР в РФ элементов полупроводников, которые могут использоваться для российской военной техники, – считает эксперт. – Причем, опять же, поставок не напрямую, а в виде бытовой техники, да еще и через третьи страны".

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