Си Цзиньпин замахнулся на лидерство на мировом финансовом рынке: детали

Глава КНР Си Цзиньпин призвал ускорить превращение юаня в глобальную резервную валюту, заявив о необходимости усиления роли Пекина в международной валютной системе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на выступление китайского лидера.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По словам Си Цзиньпина, Китаю нужна "мощная валюта", которая могла бы широко использоваться в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а в перспективе — получить статус резервной. Для этого, подчеркнул он, стране необходимо создать сильный центральный банк, способный эффективно управлять денежно-кредитной политикой, а также финансовые институты мирового уровня и международные финансовые центры, которые смогут привлекать глобальный капитал и влиять на формирование мировых цен.

Пекин на протяжении многих лет последовательно продвигает интернационализацию юаня. Как отмечает эксперт по Китаю в The Asia Group Хан Шен Лин, цель Китая заключается не в том, чтобы одномоментно вытеснить доллар США, а в создании стратегического противовеса, который бы ограничивал влияние Вашингтона в условиях трансформации глобального финансового порядка.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году юань стал второй по объему валютой в мировом торговом финансировании. Однако его присутствие в официальных валютных резервах остается скромным. По данным МВФ, на третий квартал 2025 года доллар сохранял около 57% мировых резервов против 71% в 2000 году, доля евро составляла примерно 20%, тогда как юань занимал лишь шестое место с показателем 1,93%.

Главный экономист China Galaxy Securities Чжан Цзюнь считает, что приоритеты Китая по восстановлению внутреннего роста и развитию новых технологий в долгосрочной перспективе будут способствовать укреплению юаня на мировой арене.

