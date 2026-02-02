Сі Цзіньпін замахнувся на лідерство на світовому фінансовому ринку: деталі

Глава КНР Сі Цзіньпін закликав прискорити перетворення юаня на глобальну резервну валюту, заявивши про необхідність посилення ролі Пекіна у міжнародній валютній системі. Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на виступ китайського лідера.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За словами Сі Цзіньпіна, Китаю потрібна "потужна валюта", яка могла б широко використовуватися в міжнародній торгівлі, інвестиціях і на валютних ринках, а в перспективі отримати статус резервної. Для цього, наголосив він, країні необхідно створити сильний центральний банк, здатний ефективно управляти грошово-кредитною політикою, а також фінансові інститути світового рівня та міжнародні фінансові центри, які зможуть залучати глобальний капітал та впливати на формування світових цін.

Пекін багато років послідовно просуває інтернаціоналізацію юаня. Як зазначає експерт з Китаю в The Asia Group Хан Шен Лін, мета Китаю полягає не в тому, щоб миттєво витіснити долар США, а у створенні стратегічної противаги, яка б обмежувала вплив Вашингтона в умовах трансформації глобального фінансового порядку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році юань став другою за обсягом валютою у світовому торговому фінансуванні. Однак його присутність в офіційних валютних резервах залишається скромною. За даними МВФ, на третій квартал 2025 року долар зберігав близько 57% світових резервів проти 71% у 2000 році, частка євро становила приблизно 20%, тоді як юань посідав лише шосте місце з показником 1,93%.

Головний економіст China Galaxy Securities Чжан Цзюнь вважає, що пріоритети Китаю щодо відновлення внутрішнього зростання та розвитку нових технологій у довгостроковій перспективі сприятимуть зміцненню юаню на світовій арені.

