Китай ответил на информацию о помощи России в производстве ракет "Орешник"

Пекин резко отреагировал на публикации западных медиа о якобы поставках китайских деталей в Россию для производства баллистических ракет "Орешник". В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай не использует войну в Украине для извлечения выгоды и не поддерживает ни одну из сторон конфликта военными средствами.

Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга в Пекине ответил на вопросы украинских журналистов относительно материала The Daily Telegraph о возможном участии китайских компаний в обеспечении российского военно-промышленного комплекса, в частности производства деталей для "Орешника". По его словам, позиция Пекина по поводу войны, которую в КНР официально называют "украинским кризисом", остается "последовательной и четкой".

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса последовательна и четка: мы не подливаем масла в огонь и не используем этот конфликт для извлечения выгоды", — сказал китайский дипломат.

Представитель МИД КНР также заявил, что обвинения в адрес Китая является попыткой переложить ответственность за российскую агрессию на третью сторону, и Пекин "категорически не принимает" такие подходы.

Официально Китай декларирует нейтралитет в войне и не оказывает прямую военную помощь ни Украине, ни России. В то же время, Пекин не присоединился к западным санкциям против РФ и не считает себя обязанным их выполнять. Это позволяет китайским компаниям экспортировать в Россию товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и военной сферах.

