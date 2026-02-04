logo

Си дал команду включиться во всю, чтобы спасти Путина: почему РФ балансирует на грани краха
НОВОСТИ

Си дал команду включиться во всю, чтобы спасти Путина: почему РФ балансирует на грани краха

Индия сокращает закупки, Китай наращивает импорт, а российская нефть все чаще оседает в танкерах в море

4 февраля 2026, 14:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Объемы экспорта российской нефти остаются относительно стабильными, несмотря на сокращение импорта со стороны Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Си дал команду включиться во всю, чтобы спасти Путина: почему РФ балансирует на грани краха

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По оценкам издания, в период с 3 января по 1 февраля Россия в среднем ежесуточно отгружала 3,27 млн баррелей нефти. Это на 50 тыс. баррелей больше, чем в предыдущем отчетном периоде в конце декабря – январе. В то же время выросла и выручка от нефтяного экспорта: она достигла 985 млн долларов в неделю.

Дополнительные доходы Кремля принесло повышение цен на российскую нефть. По данным Argus Media, стоимость барреля с поставками из балтийских портов выросла до 40,34 доллара. Нефть с доставкой в Индию подорожала до 57,63 доллара за баррель – это самый высокий уровень за последние восемь недель.

В то же время структура покупателей претерпевает существенные изменения. Китай снова стал крупнейшим импортером российской нефти, тогда как поставки в Индию упали до минимума за три года. В январе РФ ежедневно экспортировала в Нью-Дели около 1,12 млн баррелей – самый низкий показатель с ноября 2022 года.

В то же время экспорт в Китай вырос до 1,65 млн баррелей в сутки. По данным Bloomberg, это самый высокий уровень с марта 2024 г. и второй по величине месячный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вместе с этим агентство обращает внимание на рост хранящихся в морских танкерах объемов российской нефти. Пока они превышают 140 млн баррелей, что свидетельствует о накоплении рисков для российского нефтяного экспорта даже при формальной стабильности поставок.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин проводят переговоры по видеоконференцсвязи – обсуждают двусторонние отношения и "ключевые международные сюжеты". Об этом роде время общения с представителями масс-медиа рассказал пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – выгодно ли Китаю продолжение войны в Украине: что изменилось.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-03/russia-s-oil-exports-hold-steady-while-flows-to-india-slump
