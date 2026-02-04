Си дал команду включиться во всю, чтобы спасти Путина: почему РФ балансирует на грани краха

Объемы экспорта российской нефти остаются относительно стабильными, несмотря на сокращение импорта со стороны Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По оценкам издания, в период с 3 января по 1 февраля Россия в среднем ежесуточно отгружала 3,27 млн баррелей нефти. Это на 50 тыс. баррелей больше, чем в предыдущем отчетном периоде в конце декабря – январе. В то же время выросла и выручка от нефтяного экспорта: она достигла 985 млн долларов в неделю.

Дополнительные доходы Кремля принесло повышение цен на российскую нефть. По данным Argus Media, стоимость барреля с поставками из балтийских портов выросла до 40,34 доллара. Нефть с доставкой в Индию подорожала до 57,63 доллара за баррель – это самый высокий уровень за последние восемь недель.

В то же время структура покупателей претерпевает существенные изменения. Китай снова стал крупнейшим импортером российской нефти, тогда как поставки в Индию упали до минимума за три года. В январе РФ ежедневно экспортировала в Нью-Дели около 1,12 млн баррелей – самый низкий показатель с ноября 2022 года.

В то же время экспорт в Китай вырос до 1,65 млн баррелей в сутки. По данным Bloomberg, это самый высокий уровень с марта 2024 г. и второй по величине месячный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вместе с этим агентство обращает внимание на рост хранящихся в морских танкерах объемов российской нефти. Пока они превышают 140 млн баррелей, что свидетельствует о накоплении рисков для российского нефтяного экспорта даже при формальной стабильности поставок.

