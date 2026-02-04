logo_ukra

Сі дав команду включитися на повну, щоб врятувати Путіна: чому РФ балансує на межі краху

Індія скорочує закупівлі, Китай нарощує імпорт, а російська нафта все частіше осідає в танкерах у морі

4 лютого 2026, 14:24
Автор:
Кравцев Сергей

Обсяги експорту російської нафти залишаються відносно стабільними, попри скорочення імпорту з боку Індії. Про це пише агентство Bloomberg.

Сі дав команду включитися на повну, щоб врятувати Путіна: чому РФ балансує на межі краху

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За оцінками видання, у період з 3 січня по 1 лютого Росія в середньому щодоби відвантажувала 3,27 млн барелів нафти. Це на 50 тис. барелів більше, ніж у попередній звітний період наприкінці грудня – січні. Водночас зросла й виручка від нафтового експорту: вона сягнула 985 млн доларів на тиждень.

Додаткові доходи Кремлю принесло підвищення цін на російську нафту. За даними Argus Media, вартість бареля з постачанням з балтійських портів зросла до 40,34 долара. Нафта з доставкою до Індії подорожчала до 57,63 долара за барель – це найвищий рівень за останні вісім тижнів.

Водночас структура покупців зазнає суттєвих змін. Китай знову став найбільшим імпортером російської нафти, тоді як поставки до Індії впали до мінімуму за понад три роки. У січні РФ щоденно експортувала до Нью-Делі близько 1,12 млн барелів – найнижчий показник із листопада 2022 року.

Натомість експорт до Китаю зріс до 1,65 млн барелів на добу. За даними Bloomberg, це найвищий рівень з березня 2024 року і другий за величиною місячний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Разом із цим агентство звертає увагу на зростання обсягів російської нафти, що зберігається в морських танкерах. Наразі вони перевищують 140 млн барелів, що свідчить про накопичення ризиків для російського нафтового експорту навіть за формальної стабільності поставок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін проводять перемовини по відеоконференцзв'язку – обговорюють двосторонні відносини і "ключові міжнародні сюжети". Про це рід час спілкування з представниками мас-медіа розповів прес-секретар правителя РФ Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи вигідне Китаю продовження війни в Україні: що змінилося.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-03/russia-s-oil-exports-hold-steady-while-flows-to-india-slump
