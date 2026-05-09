Си начал охоту на своих генералов: Китай накрыла крупнейшая чистка армии за десятилетия

Глава КНР Си Цзиньпин начал масштабную чистку среди высшего военного руководства Китая, которая уже стала одной из самых серьезных за все время его правления. На фоне растущего противостояния с США и глобальной напряженности китайский лидер фактически разворачивает кампанию тотального контроля над армией, опасаясь нелояльности даже среди собственных назначенцев.

Си Цзиньпин.

Как пишет The New York Times, признаки кризиса стали заметны во время последнего заседания китайского парламента. Государственное телевидение показало лишь нескольких генералов в зале, хотя еще год назад рядом с руководством страны сидели десятки высокопоставленных военных.

Сам Си публично предупредил офицеров об опасности "раздвоенности в сердце" по отношению к Коммунистической партии. Аналитики считают, что таким образом китайский лидер фактически признал: он больше не доверяет части генералов, которых сам продвигал по карьерной лестнице.

За последние 13 лет Си превратил Народно-освободительную армию Китая в одну из самых мощных в мире. Пекин активно развивал авианосцы, гиперзвуковое оружие и ядерный арсенал. Однако параллельно усиливались подозрения в коррупции, борьбе кланов и формировании скрытых центров влияния внутри армии.

Кульминацией кризиса стало падение генерала Чжан Юся – одного из самых влиятельных военных Китая и давнего союзника Си. По данным аналитиков, конфликт возник после того, как лидер КНР попытался усилить позиции главы военных расследований Чжан Шэньмина. После сопротивления со стороны военного руководства начались кадровые зачистки.

Дополнительным сигналом стали жесткие приговоры бывшим министрам обороны Китая – военный суд назначил им смертную казнь с двухлетней отсрочкой за коррупцию.

Эксперты считают, что теперь для Си политическая преданность становится важнее профессионализма армии. В Пекине все чаще вспоминают распад СССР и случаи, когда военные отказывались поддерживать власть во время кризисов.

На этом фоне в китайской армии уже стартовала новая кампания "идеологического перевоспитания". Государственные СМИ показывают офицеров, конспектирующих речи Си, а аналитики предупреждают: руководство Китая все больше опасается внутреннего раскола в собственных силовых структурах.

