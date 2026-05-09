Сі почав полювання на своїх генералів: Китай накрили найбільші чистки армії за десятиліття

Кравцев Сергей
Глава КНР Сі Цзіньпін розпочав масштабну чистку серед вищого військового керівництва Китаю, яке вже стало одним із найсерйозніших за весь час його правління. На тлі зростання протистояння зі США і глобальної напруженості китайський лідер фактично розгортає кампанію тотального контролю над армією, побоюючись нелояльності навіть серед власних призначенців.
Як пише The New York Times, ознаки кризи стали помітними під час останнього засідання китайського парламенту. Державне телебачення показало лише кількох генералів у залі, хоча ще рік тому поряд із керівництвом країни сиділи десятки високопоставлених військових.
Сам Сі публічно попередив офіцерів про небезпеку "роздвоєності в серці" стосовно Комуністичної партії. Аналітики вважають, що таким чином китайський лідер фактично визнав: він більше не довіряє частини генералів, яких сам просував кар'єрними сходами.
За останні 13 років Сі перетворив Народно-визвольну армію Китаю на одну з найпотужніших у світі. Пекін активно розвивав авіаносці, гіперзвукову зброю та ядерний арсенал. Однак паралельно посилювалися підозри у корупції, боротьбі кланів та формуванні прихованих центрів впливу всередині армії.
Кульмінацією кризи стало падіння генерала Чжан Юся – одного з найвпливовіших військових Китаю та давнього союзника Сі. За даними аналітиків, конфлікт виник після того, як лідер КНР спробував посилити позиції глави військових розслідувань Чжан Шеньміна. Після опору з боку військового керівництва розпочалися кадрові зачистки.
Додатковим сигналом стали жорсткі вироки колишнім міністрам оборони Китаю – військовий суд призначив смертну кару з дворічною відстрочкою за корупцію.
Експерти вважають, що тепер для Сі політична відданість стає важливішою за професіоналізм армії. У Пекіні дедалі частіше згадують розпад СРСР та випадки, коли військові відмовлялися підтримувати владу під час криз.
На цьому тлі у китайській армії вже стартувала нова кампанія "ідеологічного перевиховання". Державні ЗМІ показують офіцерів, котрі конспектують промови Сі, а аналітики попереджають: керівництво Китаю дедалі більше побоюється внутрішнього розколу у своїх силових структурах.
