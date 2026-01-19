Си начали одолевать сомнения: после какого провала союз с Москвой трещит

В Китае все активнее обсуждают целесообразность стратегического союза с Россией. Поводом для новых сомнений стал успех американской операции в Венесуэле, который, по данным западных СМИ, оказался возможен на фоне фактического сбоя российских систем противовоздушной обороны, размещенных в стране.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Times со ссылкой на информированные источники в КНР, Пекин был неприятно удивлен тем, что Москва не поделилась собственной оценкой ситуации в Венесуэле. Это вызвало вопросы о реальном уровне доверия между двумя странами и границах их партнерства.

По словам источников, российская сторона знала о подготовке США к операции и еще в конце декабря начала вывозить дипломатов и членов их семей из Каракаса. При этом зенитные комплексы С-300 и "Бук-М2", поставленные Россией Венесуэле, якобы не были интегрированы в радиолокационные сети, что сделало их фактически небоеспособными в критический момент.

Дополнительное напряжение вызвали действия Китая на дипломатическом уровне. Спецпосланник КНР по Латинской Америке Цю Сяоци посетил Каракас и встретился с Николасом Мадуро всего за несколько часов до его ареста. Ранее главы МИД Китая и Венесуэлы подтвердили "солидарность и твердую поддержку" Пекина в вопросах суверенитета страны.

Эксперты отмечают, что из-за американской операции Китай рискует потерять миллиарды долларов кредитов, выданных Венесуэле в обмен на нефть. На этом фоне в Пекине звучат предположения, что проблемы с российскими системами ПВО могли быть не случайностью, а признаком скрытого взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Бывший декан Школы международных исследований Пекинского университета Цзя Цинго заявил, что изоляция России из-за войны против Украины принесла Китаю экономические выгоды, но одновременно ухудшила отношения с Европой. По его словам, урегулирование войны было бы для Пекина более выгодным сценарием.

