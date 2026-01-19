Сі почали долати сумніви: після якого провалу союз із Москвою тріщить

У Китаї дедалі активніше обговорюють доцільність стратегічного союзу з Росією. Приводом для нових сумнівів став успіх американської операції у Венесуелі, який, за даними західних ЗМІ, виявився можливим і натомість фактичного збою російських систем протиповітряної оборони, розміщених у країні.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Times з посиланням на інформовані джерела в КНР, Пекін був неприємно вражений тим, що Москва не поділилася власною оцінкою ситуації у Венесуелі. Це викликало питання про реальний рівень довіри між двома країнами та межами їхнього партнерства.

За словами джерел, російська сторона знала про підготовку США до операції і ще наприкінці грудня почала вивозити дипломатів та членів їхніх сімей із Каракасу. При цьому зенітні комплекси С-300 і "Бук-М2", поставлені Росією Венесуелі, нібито не були інтегровані в мережі радіолокацій, що зробило їх фактично небоєздатними в критичний момент.

Додаткове напруження викликало дії Китаю на дипломатичному рівні. Спецпосланник КНР Латинською Америкою Цю Сяоці відвідав Каракас і зустрівся з Ніколасом Мадуро всього за кілька годин до його арешту. Раніше глави МЗС Китаю та Венесуели підтвердили "солідарність та тверду підтримку" Пекіна у питаннях суверенітету країни.

Експерти зазначають, що через американську операцію Китай ризикує втратити мільярди доларів кредитів, виданих Венесуелі в обмін на нафту. На цьому тлі у Пекіні звучать припущення, що проблеми з російськими системами ППО могли бути не випадковістю, а ознакою прихованої взаємодії Москви та Вашингтона.

Колишній декан Школи міжнародних досліджень Пекінського університету Цзя Цинго заявив, що ізоляція Росії через війну проти України принесла Китаю економічні вигоди, але водночас погіршила відносини з Європою. За його словами, врегулювання війни було б для Пекіна вигіднішим сценарієм.

