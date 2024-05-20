Си принял решение об ответном ударе: на какой шаг пошел Китай против США

Китай наложил санкции на три американские оборонные компании из-за продажи оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Китай. Фото: из открытых источников

В частности, американским компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space&Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Высшим руководителям всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, а также их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены.

Это одно из ограничений, обнародованное китайским государственным информационным агентством Xinhua со ссылкой на министерство торговли страны.

В понедельник Лай Циндэ принял присягу как президент Тайваня, ознаменовав начало исторического третьего срока подряд для правящей на острове Демократической прогрессивной партии, которая отстаивала демократию вопреки годам растущих угроз со стороны авторитарного Китая.

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Также издание "Комментарии" сообщало – завершился двухдневный визит российской делегации, возглавляемой диктатором Владимир Путиным в Китай, который помогает экономике РФ удержаться на плаву, несмотря на санкции, а также снабжает страну-агрессора товарами двойного назначения, которые можно использовать в военных целях. Стороны традиционно выдвигали претензии Западу и говорили об укреплении связей Пекина и Москвы. При этом финансово-экономические аспекты, которые надеялся продвинуть Кремль, похоже, были проигнорированы Китаем. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" итоги путинского визита в Китай, рассказав, действительно ли происходит мощное сближения КНР и РФ.



