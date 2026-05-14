Си решил подложить Трампу свинью: что вскоре получит Иран

Кравцев Сергей
Китайские компании обсуждали продажу оружия с Ираном, собираясь отправить его через другие страны, чтобы скрыть происхождение военной помощи. Об этом пишет "New York Times", ссылаясь на анонимные источники.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Предполагалось, что этот вопрос глава Белого дома будет выяснять на саммите с китайским лидером Си Цзиньпинем. Подобная информация о помощи Тегерану всплывала уже не раз, но Пекин ее отрицал.
Официальные лица, ознакомленные с разведывательными данными, пришли к разным выводам относительно того, было ли уже отправлено оружие в третьи страны. Однако, похоже, ни одно китайское оружие не использовалось на поле боя против американских или израильских войск с момента начала войны против Ирана в конце февраля.
Как отметили журналисты "NYT", американские чиновники считают, что усилия Китая по поставкам военного оборудования Ирану неприемлемы, и хотят, чтобы китайское правительство заблокировало любые передачи оружия.
Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин жестко предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях возможного вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос. По данным Associated Press, глава КНР дал понять: неправильные действия США могут привести не только к кризису, но и к открытому конфликту между двумя крупнейшими державами мира.