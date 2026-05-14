logo

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си решил подложить Трампу свинью: что вскоре получит Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

Си решил подложить Трампу свинью: что вскоре получит Иран

NYT пишет о том, что китайские фирмы планируют тайно продавать оружие Ирану

14 мая 2026, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайские компании обсуждали продажу оружия с Ираном, собираясь отправить его через другие страны, чтобы скрыть происхождение военной помощи. Об этом пишет "New York Times", ссылаясь на анонимные источники.

Си решил подложить Трампу свинью: что вскоре получит Иран

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты собрали разведывательные данные о том, что китайские компании и иранские чиновники обсуждали поставки оружия. Непонятно, сколько оружия было поставлено, если вообще было, и в какой степени китайские чиновники одобрили продажу", — говорится в материале.

Предполагалось, что этот вопрос глава Белого дома будет выяснять на саммите с китайским лидером Си Цзиньпинем. Подобная информация о помощи Тегерану всплывала уже не раз, но Пекин ее отрицал.

Официальные лица, ознакомленные с разведывательными данными, пришли к разным выводам относительно того, было ли уже отправлено оружие в третьи страны. Однако, похоже, ни одно китайское оружие не использовалось на поле боя против американских или израильских войск с момента начала войны против Ирана в конце февраля.

Как отметили журналисты "NYT", американские чиновники считают, что усилия Китая по поставкам военного оборудования Ирану неприемлемы, и хотят, чтобы китайское правительство заблокировало любые передачи оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп встретился с Си Цзиньпином: первые подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин жестко предупредил президента США Дональда Трампа о последствиях возможного вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос. По данным Associated Press, глава КНР дал понять: неправильные действия США могут привести не только к кризису, но и к открытому конфликту между двумя крупнейшими державами мира.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/13/us/politics/china-iran-weapons-trump-xi.html
Теги:

Новости

Все новости