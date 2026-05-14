logo_ukra

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Сі вирішив підкласти Трампу свиню: що незабаром отримає Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі вирішив підкласти Трампу свиню: що незабаром отримає Іран

NYT пише про те, що китайські фірми планують таємно продавати зброю Ірану

14 травня 2026, 11:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайські компанії обговорювали продаж зброї з Іраном, збираючись відправити її через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги. Про це пише New York Times, посилаючись на анонімні джерела.

Сі вирішив підкласти Трампу свиню: що незабаром отримає Іран

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", — йдеться у матеріалі.

Передбачалося, що це питання глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація про допомогу Тегерану виринала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи була вже відправлена зброя до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Як зазначили журналісти "NYT", американські чиновники вважають, що зусилля Китаю щодо постачання військового обладнання Ірану неприйнятні, і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном: перші подробиці.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін жорстко попередив президента США Дональда Трампа про наслідки можливого втручання Вашингтона у тайванське питання. За даними Associated Press, глава КНР дав зрозуміти: неправильні дії США можуть призвести не лише до кризи, а й відкритого конфлікту між двома найбільшими державами світу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/05/13/us/politics/china-iran-weapons-trump-xi.html
Теги:

Новини

Всі новини