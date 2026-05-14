Сі вирішив підкласти Трампу свиню: що незабаром отримає Іран

Китайські компанії обговорювали продаж зброї з Іраном, збираючись відправити її через інші країни, щоб приховати походження військової допомоги. Про це пише New York Times, посилаючись на анонімні джерела.

"Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані про те, що китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї. Незрозуміло, скільки зброї було поставлено, якщо взагалі було, і якою мірою китайські чиновники схвалили продаж", — йдеться у матеріалі.

Передбачалося, що це питання глава Білого дому з'ясовуватиме на саміті з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Подібна інформація про допомогу Тегерану виринала вже не раз, але Пекін її заперечував.

Офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними, дійшли різних висновків щодо того, чи була вже відправлена зброя до третіх країн. Однак, схоже, жодна китайська зброя не використовувалася на полі бою проти американських чи ізраїльських військ з моменту початку війни проти Ірану наприкінці лютого.

Як зазначили журналісти "NYT", американські чиновники вважають, що зусилля Китаю щодо постачання військового обладнання Ірану неприйнятні, і хочуть, щоб китайський уряд заблокував будь-які передачі зброї.

