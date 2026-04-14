Си снова утер нос Трампу: что произошло в Ормузском проливе

Китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, 14 апреля прорвался через блокаду в Ормузском проливе. Фактически Пекин показал, что не считается за ультиматумами США. Танкер КНР преодолел блокаду, установленную военными США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Jerusalem Post".

Rich Starry стал первым судном, которое смогло пересечь пролив и покинуть Персидский залив с момента введения военной блокады.

Танкер среднего размера перевозит около 250 тысяч баррелей метанола. Согласно данным трекеров, он был загружен в порту Хамрия (ОАЭ), а на его борту находится китайский экипаж.

Интересно, что владелец судна, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, вместе с самим танкером внесены в санкционные списки США за коммерческое сотрудничество с Ираном.

Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер — Murlikishan (ранее известный под названием MKA).

По информации аналитической компании Kpler, пустой танкер, который ранее привлекался к транспортировке российской и иранской нефти, должен 16 апреля загрузить мазут в Ираке.

Китай выразил обеспокоенность блокадой Ормузского пролива, подчеркнув, что такой шаг противоречит интересам международного сообщества. Министр иностранных дел Китая, Ван I, встретился в Пекине с Халдуном Халифи аль-Мубараком, специальным посланником Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и отметил важность дипломатических усилий для сохранения стабильности в регионе. Он отметил, что Китай понимает опасения арабских государств Персидского залива по безопасности, однако основным путем разрешения текущего кризиса является установление длительного и всестороннего прекращения огня через политические и дипломатические каналы.




