logo

BTC/USD

74755

ETH/USD

2387.66

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си снова утер нос Трампу: что произошло в Ормузском проливе
НОВОСТИ

Си снова утер нос Трампу: что произошло в Ормузском проливе

Подсанкционный китайский танкер пересек Ормузский пролив, несмотря на блокаду

14 апреля 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, 14 апреля прорвался через блокаду в Ормузском проливе. Фактически Пекин показал, что не считается за ультиматумами США. Танкер КНР преодолел блокаду, установленную военными США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Jerusalem Post".

Китай. Фото: из открытых источников

Rich Starry стал первым судном, которое смогло пересечь пролив и покинуть Персидский залив с момента введения военной блокады.

Танкер среднего размера перевозит около 250 тысяч баррелей метанола. Согласно данным трекеров, он был загружен в порту Хамрия (ОАЭ), а на его борту находится китайский экипаж.

Интересно, что владелец судна, компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, вместе с самим танкером внесены в санкционные списки США за коммерческое сотрудничество с Ираном.

Кроме того, в направлении залива прошел еще один подсанкционный танкер — Murlikishan (ранее известный под названием MKA).

По информации аналитической компании Kpler, пустой танкер, который ранее привлекался к транспортировке российской и иранской нефти, должен 16 апреля загрузить мазут в Ираке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай выразил обеспокоенность блокадой Ормузского пролива, подчеркнув, что такой шаг противоречит интересам международного сообщества. Министр иностранных дел Китая, Ван I, встретился в Пекине с Халдуном Халифи аль-Мубараком, специальным посланником Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и отметил важность дипломатических усилий для сохранения стабильности в регионе. Он отметил, что Китай понимает опасения арабских государств Персидского залива по безопасности, однако основным путем разрешения текущего кризиса является установление длительного и всестороннего прекращения огня через политические и дипломатические каналы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-892908
Теги:

Новости

Все новости