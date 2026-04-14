Сі знову втер носа Трампу: що сталося в Ормузькій протоці

Китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, 14 квітня прорвався через блокаду в Ормузькій протоці. Фактично Пекін показав, що не рахується за ультиматумами США. Танкер КНР подолав блокаду, встановлену військовими США. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Jerusalem Post.

Rich Starry став першим судном, яке змогло перетнути протоку і залишити Перську затоку з моменту введення військової блокади.

Танкер середнього розміру перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. За даними трекерів, його завантажили в порту Хамрія (ОАЕ), а на його борту знаходиться китайський екіпаж.

Цікаво, що власник судна, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, разом із самим танкером внесені до списків санкцій США за комерційну співпрацю з Іраном.

Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер – Murlikishan (раніше відомий під назвою MKA).

За інформацією аналітичної компанії Kpler, порожній танкер, який раніше залучався до транспортування російської та іранської нафти, 16 квітня повинен завантажити мазут в Іраку.

Китай висловив стурбованість блокадою Ормузької протоки, наголосивши, що такий крок суперечить інтересам міжнародної спільноти. Міністр закордонних справ Китаю, Ван I, зустрівся в Пекіні з Халдуном Халіфі аль-Мубараком, спеціальним посланником Президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і наголосив на важливості дипломатичних зусиль для збереження стабільності в регіоні. Він зазначив, що Китай розуміє побоювання арабських держав Перської затоки з безпеки, проте основним шляхом вирішення поточної кризи є встановлення тривалого та всебічного припинення вогню через політичні та дипломатичні канали.




