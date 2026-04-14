Китай Сі знову втер носа Трампу: що сталося в Ормузькій протоці
НОВИНИ

Сі знову втер носа Трампу: що сталося в Ормузькій протоці

Підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку, незважаючи на блокаду

14 квітня 2026, 12:05
Кравцев Сергей

Китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, 14 квітня прорвався через блокаду в Ормузькій протоці. Фактично Пекін показав, що не рахується за ультиматумами США. Танкер КНР подолав блокаду, встановлену військовими США. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Jerusalem Post.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Rich Starry став першим судном, яке змогло перетнути протоку і залишити Перську затоку з моменту введення військової блокади.

Танкер середнього розміру перевозить близько 250 тисяч барелів метанолу. За даними трекерів, його завантажили в порту Хамрія (ОАЕ), а на його борту знаходиться китайський екіпаж.

Цікаво, що власник судна, компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, разом із самим танкером внесені до списків санкцій США за комерційну співпрацю з Іраном.

Крім того, у напрямку затоки пройшов ще один підсанкційний танкер – Murlikishan (раніше відомий під назвою MKA).

За інформацією аналітичної компанії Kpler, порожній танкер, який раніше залучався до транспортування російської та іранської нафти, 16 квітня повинен завантажити мазут в Іраку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай висловив стурбованість блокадою Ормузької протоки, наголосивши, що такий крок суперечить інтересам міжнародної спільноти. Міністр закордонних справ Китаю, Ван I, зустрівся в Пекіні з Халдуном Халіфі аль-Мубараком, спеціальним посланником Президента Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і наголосив на важливості дипломатичних зусиль для збереження стабільності в регіоні. Він зазначив, що Китай розуміє побоювання арабських держав Перської затоки з безпеки, проте основним шляхом вирішення поточної кризи є встановлення тривалого та всебічного припинення вогню через політичні та дипломатичні канали.




Джерело: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-892908
