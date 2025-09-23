Сі знову натякнув, що готується до війни: Китай продемонстрував нове озброєння

КНР опублікувала кадри повноцінних польотів із борту свого нового авіаносця "Фуцзянь". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє CNN.

Польоти з авіаносця "Фуцзянь". Фото: із відкритих джерел

Вперше широкому загалу продемонстровано не лише кадри зльоту та приземлення старого палубного винищувача J-15T, а й нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака далекого радіолокаційного стеження KJ-600.

Літаки запускали за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS). Єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, є новітній авіаносець США США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" зараз проходить останні випробування і незабаром буде прийнятий до складу китайських ВМС.

Система EMALS дозволяє літакам підніматися вгору з більш важким озброєнням та паливним навантаженням. Два попередні китайські авіаносці — "Шаньдун" і "Ляонін" — оснащені спеціальними трамплінами, як на російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов".

У міру того, як Китай нарощує свою військово-морську міць, він більш наполегливо діє у водах Тайванської протоки, а також у Східнокитайському та Південнокитайському морях, що викликає критику з боку Сполучених Штатів та їх союзників.

При цьому журналісти наголошують, що посилення китайського флоту нерідко сприймають як пряму загрозу Тайваню.

