Сі знову натякнув, що готується до війни: Китай продемонстрував нове озброєння
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі знову натякнув, що готується до війни: Китай продемонстрував нове озброєння

Китай показав польоти винищувача п'ятого покоління з нового авіаносця "Фуцзянь"

23 вересня 2025, 11:17
Кравцев Сергей

КНР опублікувала кадри повноцінних польотів із борту свого нового авіаносця "Фуцзянь". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє CNN.

Сі знову натякнув, що готується до війни: Китай продемонстрував нове озброєння

Польоти з авіаносця "Фуцзянь". Фото: із відкритих джерел

Вперше широкому загалу продемонстровано не лише кадри зльоту та приземлення старого палубного винищувача J-15T, а й нового палубного винищувача п'ятого покоління J-35, а також палубного літака далекого радіолокаційного стеження KJ-600.

Літаки запускали за допомогою електромагнітної катапульти (EMALS). Єдиним введеним в експлуатацію авіаносцем, оснащеним такою системою, є новітній авіаносець США США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" зараз проходить останні випробування і незабаром буде прийнятий до складу китайських ВМС.

Система EMALS дозволяє літакам підніматися вгору з більш важким озброєнням та паливним навантаженням. Два попередні китайські авіаносці — "Шаньдун" і "Ляонін" — оснащені спеціальними трамплінами, як на російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов".

У міру того, як Китай нарощує свою військово-морську міць, він більш наполегливо діє у водах Тайванської протоки, а також у Східнокитайському та Південнокитайському морях, що викликає критику з боку Сполучених Штатів та їх союзників.

При цьому журналісти наголошують, що посилення китайського флоту нерідко сприймають як пряму загрозу Тайваню.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують ввести мита через закупівлю російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві спікера міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – санкції Заходу не указ: яке судно КНР таємно заходило до окупованого Криму.




Джерело: https://edition.cnn.com/2025/09/23/china/china-aircraft-carrier-launch-system-intl-hnk-ml
