Позвоните, пока не поздно, в Москву: о чем Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию

Лидерам Бразилии, Китая и Индии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они хотят не попасть под каток вторичных санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Это важно. Поэтому сегодня, если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это приближается, вам, возможно, стоит позвонить Путину и сказать: "Привет, друг, мы все еще покупаем у вас товары, но вы должны серьезно отнестись к переговорам о перемирии или мирном соглашении, иначе мы подвергнемся вторичным санкциям", — заявил Марк Рютте.

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