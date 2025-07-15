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Позвоните, пока не поздно, в Москву: о чем Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию

Генсек НАТО Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию о вторичных санкциях

15 июля 2025, 10:36
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Кравцев Сергей

Лидерам Бразилии, Китая и Индии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они хотят не попасть под каток вторичных санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Позвоните, пока не поздно, в Москву: о чем Рютте предупредил Китай, Индию и Бразилию

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Это важно. Поэтому сегодня, если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что это приближается, вам, возможно, стоит позвонить Путину и сказать: "Привет, друг, мы все еще покупаем у вас товары, но вы должны серьезно отнестись к переговорам о перемирии или мирном соглашении, иначе мы подвергнемся вторичным санкциям", — заявил Марк Рютте.

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Также издание "Комментарии" сообщило — несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп стойко верит, что преимущество в этой войне – на стороне Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на источники в Белом доме.




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Источник: https://www.foxnews.com/media/nato-chief-praises-trumps-weapons-sale-allies-significant-move-could-force-putin-negotiate
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