Смертельный взрыв в Китае: десятки погибших, сотни людей под землей

В китайской провинции Шаньси произошла одна из крупнейших шахтных катастроф последних лет. На угольной шахте “Люшеню” прогремел мощный взрыв газа, в результате которого, по предварительным данным, погибли не менее 90 человек.

Угольная шахта "Люшеню".

Как сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ, авария произошла вечером 22 мая в момент, когда под землей находились почти 250 шахтеров. После взрыва началась масштабная спасательная операция, продолжавшаяся почти сутки.

Спасателям удалось эвакуировать более 200 человек. Еще свыше 120 пострадавших были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Часть работников оказалась заблокированной под землей сразу после взрыва.

На месте трагедии работали сотни спасателей и десятки бригад скорой помощи. Поисковые группы продолжали обследовать шахтные тоннели в надежде обнаружить выживших.

Лидер Китая Си Цзиньпин потребовал провести полную мобилизацию сил для ликвидации последствий катастрофы и поручил срочно выяснить причины трагедии.

По предварительным данным, незадолго до аварии на шахте был зафиксирован опасно высокий уровень оксида углерода. Один из выживших шахтеров рассказал журналистам, что перед взрывом почувствовал сильный запах серы и увидел густой дым.

“Я закричал людям бежать, но многие начали задыхаться прямо на ходу”, — рассказал мужчина.

Позже ему удалось прийти в сознание и выбраться наружу вместе с другими работниками.

После трагедии китайские власти задержали одного из ответственных руководителей предприятия. Сейчас следствие проверяет, соблюдались ли на шахте нормы безопасности и были ли предупреждения о возможной аварии проигнорированы.

Катастрофа вновь привлекла внимание к проблемам безопасности на угольных шахтах Китая, где несмотря на официальные реформы регулярно происходят смертельные аварии.

