Головна Новини Світ Китай Смертельний вибух у Китаї: десятки загиблих, сотні людей під землею
Смертельний вибух у Китаї: десятки загиблих, сотні людей під землею

Після потужного викиду газу на вугільній шахті в провінції Шаньсі влада розпочала термінове розслідування і затримала керівництво підприємства

23 травня 2026, 18:50
Кравцев Сергей

У китайській провінції Шаньсі сталася одна із найбільших шахтних катастроф останніх років. На вугільній шахті "Люшеню" прогримів потужний вибух газу, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули щонайменше 90 людей.

Вугільна шахта "Люшеню". Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє CNN з посиланням на китайські державні ЗМІ, аварія сталася увечері 22 травня у момент, коли під землею перебували майже 250 шахтарів. Після вибуху розпочалася масштабна рятувальна операція, яка тривала майже добу.

Рятувальникам вдалося евакуювати понад 200 людей. Ще понад 120 постраждалих було доставлено до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості. Частина працівників виявилася заблокованою під землею одразу після вибуху.

На місці трагедії працювали сотні рятувальників та десятки бригад швидкої допомоги. Пошукові групи продовжували обстежити шахтні тунелі, сподіваючись виявити тих, хто вижив.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вимагає провести повну мобілізацію сил для ліквідації наслідків катастрофи і доручив терміново з'ясувати причини трагедії.

За попередніми даними, незадовго до аварії на шахті було зафіксовано небезпечно високий рівень оксиду вуглецю. Один з шахтарів, що вижили, розповів журналістам, що перед вибухом відчув сильний запах сірки і побачив густий дим.

"Я закричав людям бігти, але багато хто почав задихатися прямо на ходу", — розповів чоловік.

Пізніше йому вдалося прийти до тями і вибратися назовні разом з іншими працівниками.

Після трагедії китайська влада затримала одного з відповідальних керівників підприємства. Наразі слідство перевіряє, чи дотримувалися на шахті норм безпеки і чи були попередження про можливу аварію проігноровані.

Катастрофа знову привернула увагу до проблем безпеки на вугільних шахтах Китаю, де, незважаючи на офіційні реформи, регулярно відбуваються смертельні аварії.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/22/china/four-dead-china-coal-mine-latam-intl
