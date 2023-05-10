СМИ назвал страну, которая нарастила экспорт товаров в РФ до рекордного уровня

Экспорт китайских товаров в Россию достиг рекордного уровня в апреле этого года, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим. Больше всего китайцы поставляют в РФ автомобили, электронику и запчасти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Китай увеличил экспорт товаров в Россию

В материале говорится, что после первоначального спада после вторжения российских войск в Украину торговля резко возросла. Общий объем достиг второго наибольшего уровня в истории – почти 19 миллиардов долларов, что чуть меньше мартовского пика.

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По данным агентства, больше всего в Россию Китай поставляет автомобили и запчасти к ним (около 20%). Кроме того, около 15% китайского экспорта занимает электроника, еще 24% приходится на промышленное оборудование и запчасти.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



