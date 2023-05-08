Стало известно о реакции ЕС на помощь китайских компаний России в войне

Европейский Союз выступил с предложением о введении санкций в отношении ряда китайских компаний за предоставление помощи России для ведения войны против Украины. Применение таких штрафов может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Financial Times".

Китай. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, семь китайских компаний, обвиняемые в продаже оборудования, которое может быть использовано РФ для вооружения, были перечислены в новом пакете санкций, что государства-члены ЕС обсудят на этой неделе.

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В публикации отмечается, что некоторые компании уже попали под санкции США, и действия Евросоюза, вероятно, вызовут недовольство Китая, который "стремится удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в их борьбе за глобальное влияние".

До этого ЕС избегал критики со стороны Китая, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставляет оружие Москве для продолжения ее полномасштабной военной кампании против Украины.

В подготавливаемый санкционный список также входят две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Армении. Такой перечень требует единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС. Еще в список попали две компании из материкового Китая "3HC Semiconductors" и "King-Pai Technology", которые находятся под американскими санкциями.

Кроме того, в перечень входят пять компаний, базирующихся в Гонконге, две из которых находятся в санкционном списке США: "Sinno Electronics" и "Sigma Technology".

"Учитывая ключевую вспомогательную роль электронных компонентов для использования военно-промышленным комплексом России для обеспечения агрессивной войны против Украины, уместно также включить некоторые другие субъекты в третьих странах, занимающиеся обходом торговых ограничений, а также определенные российские организации, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для оборонно-промышленного комплекса России", — говорится в санкционном предложении Еврокомиссии.

Компанию "3HC Semiconductors", производящую компьютерные чипы, обвиняют в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения для поддержки военной и/или оборонной промышленной базы России".

В сообщении Минфина США говорится, что компания "King-Pai" поставляет в РФ микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет". "Sinno" из Гонконга и базирующаяся в Армении "Taco" совершают поставки российской оборонной закупочной компании "Радиоавтоматика", которая специализируется на уклонении от санкций, отмечают в Штатах.

Кроме того, Брюссель предлагает ввести санкции против "I Jet Global DMCC" в Дубае и Сирии. США также ввели санкции против компании в странах-членах ЕС на Мальте и в Испании. Компания "I Jet" координировала поставку иранских беспилотников в РФ, указывается в сообщении министерства финансов США.

Помимо этой компании, Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против большего числа иранских фирм, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию.

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