СМИ узнали перед каким выбором вскоре окажется Китай

Совсем скоро Китаю придется выбирать между разжиганием войны в Украине и доступом к европейской экономике. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который на этой неделе предупредил Китай, что тот столкнется с серьезным выбором, если продолжит поддерживать вторжение России в Украину.

"Публично президент Си пытался создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и поддерживать торговлю. Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Пекин не может иметь оба варианта. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзникам придется сделать определенные выводы", — сказал Йенс Столтенберг.

Издание отмечает, что эти замечания являются частью новой жесткой позиции США и их союзников в отношении предполагаемых поставок Китаем России важных товаров двойного назначения для питания военной машины Кремля.

Авторы материала отмечают, Китай балансирует. Он поддерживает российское вторжение, чтобы ослабить глобальную власть США, одновременно пытаясь сохранить торговые связи с Европой, от которой зависит его экономика. Но попытки Китая поддерживать балансировку становится все труднее поддерживать.

"Эпоха наивности в отношении Пекина сейчас точно прошла, и Китай, честно говоря, в этом виноват", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" по поводу российско-украинской войны и "политически посодействовать завершению конфликта". Так дипломат ответил на обвинение генсека Альянса Йенса Столтенберга – тот сказал, что Пекин подпитывает войну.



