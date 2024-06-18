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Помощь России в войне: Китай ответил на обвинения Столтенберга

Генсек НАТО накануне заявил, что Пекин пытается продемонстрировать свою "нейтральность", а на самом деле подпитывает войну РФ против Украины

сегодня, 12:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" по поводу российско-украинской войны и "политически посодействовать завершению конфликта". Так дипломат ответил на обвинение генсека Альянса Йенса Столтенберга – тот сказал, что Пекин подпитывает войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "n-tv". 

Помощь России в войне: Китай ответил на обвинения Столтенберга

Китай. Фото: из открытых источников

"Реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.

Линь в свою очередь отверг критику генсека НАТО и посоветовал Североатлантическому альянсу "воздержаться от обвинений других, не подливать масла в огонь и политически посодействовать завершению войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю из-за его позиции относительно войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — НАТО готовится привести ядерное оружие в боевую готовность: Столтенберг объяснил, что происходит.                                                                                               

Ранее "Комментарии" писали — по итогам саммита мира Швейцария выступила с новой инициативой. Швейцария намерена обсудить итоги саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия.       




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Источник: https://www.n-tv.de/politik/10-20-China-geht-NATO-Chef-Stoltenberg-scharf-an--article23143824.html
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