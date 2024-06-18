Помощь России в войне: Китай ответил на обвинения Столтенберга

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" по поводу российско-украинской войны и "политически посодействовать завершению конфликта". Так дипломат ответил на обвинение генсека Альянса Йенса Столтенберга – тот сказал, что Пекин подпитывает войну. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "n-tv".

Китай. Фото: из открытых источников

"Реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.

Линь в свою очередь отверг критику генсека НАТО и посоветовал Североатлантическому альянсу "воздержаться от обвинений других, не подливать масла в огонь и политически посодействовать завершению войны".

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