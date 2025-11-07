Спутниковые снимки показали подготовку Китая к гонке вооружений: что задумал Си Цзиньпин

Китай значительно расширяет свои ракетные мощности. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, проведённый CNN. С 2020 года страна увеличила площадь объектов, связанных с производством ракет, свыше двух миллионов квадратных метров, что указывает на масштабное перевооружение и стремление укрепить военное влияние в регионе.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Как пишет CNN, более 60% из 136 ракетных объектов в КНР в настоящее время строятся или модернизируются. На территории появились новые башни, бункеры и укрепления, что указывает на активную разработку новых типов оружия.

Одним из ключевых предприятий в Пекине, расширившемся почти на 50%, является завод по производству баллистических ракет DF-26, известных как "убийцы Гуама". Эти ракеты способны изменять траекторию во время полета и могут поразить американскую военную базу на острове Гуам.

Спутниковые снимки ракетных объектов в Китае в 2019 году

Спутниковые снимки показали масштабное расширение ракетных объектов в Китае в 2025 году

По данным Стокгольмского института SIPRI, Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны, ежегодно примерно на 100 боеголовок. Хотя Пекин по-прежнему уступает США и России по количеству ракет, темпы его развития стали беспрецедентными.

Аналитики CNN отмечают, что расширение ускорилось после полномасштабного вторжения России в Украину, рассматриваемое Пекином как поворотный момент в глобальной безопасности.

"Мы находимся на начальных этапах новой гонки вооружений. Китай позиционирует себя как мировую сверхдержаву", — заявил бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберке.

CNN указывает, что рост ракетного потенциала может являться попыткой сдержать США от прямой поддержки Тайваня в случае военной агрессии КНР. На этом фоне американские ВВС недавно провели испытание межконтинентальной ракеты Minuteman III. Это сигнал, что Вашингтон демонстрирует готовность к потенциальным вызовам.

Таким образом, напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти, а Китай регулярно заявляет о намерении воссоединить Тайвань с материком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Северной Корее исчезают острова. Спутниковые снимки показали, что задумал Ким Чен Ын и как к этому может быть причастен Китай.