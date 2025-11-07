Супутникові знімки показали підготовку Китаю до гонки озброєнь: що задумав Сі Цзіньпін

Китай значно розширює свої ракетні потужності. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, проведений CNN. Від 2020 року країна збільшила площу об’єктів, пов’язаних із виробництвом ракет, понад на два мільйони квадратних метрів, що вказує на масштабне переозброєння та прагнення зміцнити військовий вплив у регіоні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Як пише CNN, загалом понад 60% зі 136 ракетних об’єктів у КНР нині будуються або модернізуються. На територіях з’явилися нові вежі, бункери та укріплення, що вказує на активну розробку нових типів зброї.

Одним із ключових підприємств у Пекіні, яке розширилося майже на 50%, є завод із виробництва балістичних ракет DF-26, відомих як "вбивці Гуаму". Ці ракети здатні змінювати траєкторію під час польоту й можуть уразити американську військову базу на острові Гуам.

Супутникові знімки ракетних об’єктів у Китаї у 2019 році

Супутникові знімки показали масштабне розширення ракетних об’єктів у Китаї у 2025 році

За даними Стокгольмського інституту SIPRI, Китай нарощує свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна, щороку приблизно на 100 боєголовок. Хоча Пекін досі поступається США та Росії за кількістю ракет, темпи його розвитку стали безпрецедентними.

Аналітики CNN зазначають, що розширення пришвидшилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке Пекін розглядає як поворотний момент у глобальній безпеці.

"Ми перебуваємо на початкових етапах нової гонки озброєнь. Китай позиціонує себе як світову наддержаву", — заявив колишній директор НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберке.

CNN вказує, що зростання ракетного потенціалу може бути спробою стримати США від прямої підтримки Тайваню у випадку військової агресії КНР. На цьому тлі американські ВПС нещодавно провели випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III. Це сигнал, що Вашингтон також демонструє готовність до потенційних викликів.

Таким чином, напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні продовжує зростати, а Китай регулярно заявляє про намір "возз’єднати" Тайвань із материком.

