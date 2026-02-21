США бьют тревогу: какие испытания тайно начал проводить Китай

Американские спецслужбы сообщают, что Китай тайно проводит испытания нового поколения ядерного оружия и активно модернизирует свой арсенал. Об этом пишет CNN со ссылкой на информированные источники в разведке.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

По данным американских разведчиков, как минимум одно секретное испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур, несмотря на самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.

Согласно оценкам США, Пекин разрабатывает многобоевые ракеты и тактическое ядерное оружие малой мощности, которое потенциально может применяться в региональных конфликтах, включая сценарии обороны Тайвань. Такая модернизация приближает Китай к уровням России и США и создает новые риски применения ядерного оружия в кризисных ситуациях.

В Пекине опровергают обвинения, называя их "политической манипуляцией" и "беспочвенными". Представитель китайского посольства в Вашингтоне подчеркнул, что страна продолжает придерживаться политики "не применять первой" и сохраняет мораторий на испытания.

Американские эксперты отмечают, что ускоренное расширение и модернизация ядерных сил Китая демонстрирует стратегические амбиции Пекина в конкуренции с США и стремление обеспечить надежность собственного арсенала. Разглашение информации о секретных испытаниях происходит на фоне усилий Вашингтона привлечь Китай к новым соглашениям по контролю над вооружениями и сдерживанию ядерной экспансии.

Раскрытие этих данных усиливает обеспокоенность Вашингтона относительно возможной гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциальной угрозы региональной стабильности.

