Китай США б'ють на сполох: які випробування таємно почав проводити Китай
США б'ють на сполох: які випробування таємно почав проводити Китай

Розвідка стверджує, що Пекін проводив приховані випробування та готується до регіональних конфліктів

21 лютого 2026, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американські спецслужби повідомляють, що Китай таємно проводить випробування нового покоління ядерної зброї та активно модернізує свій арсенал. Про це пише CNN із посиланням на поінформовані джерела у розвідці.

США б'ють на сполох: які випробування таємно почав проводити Китай

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

За даними американських розвідників, щонайменше одне секретне випробування відбулося у червні 2020 року на полігоні Лоп-Нур, незважаючи на самовстановлений мораторій на ядерні випробування з 1996 року.

За оцінками США, Пекін розробляє багатобойові ракети та тактичну ядерну зброю малої потужності, яка потенційно може застосовуватися в регіональних конфліктах, включаючи сценарії оборони Тайвань. Така модернізація наближає Китай до рівнів Росії та США та створює нові ризики застосування ядерної зброї у кризових ситуаціях.

У Пекіні спростовують звинувачення, називаючи їх "політичною маніпуляцією" та "безпідставними". Представник китайського посольства у Вашингтоні наголосив, що країна продовжує дотримуватися політики "не застосовувати першу" та зберігає мораторій на випробування.

Американські експерти зазначають, що прискорене розширення та модернізація ядерних сил Китаю демонструє стратегічні амбіції Пекіна у конкуренції зі США та прагнення забезпечити надійність власного арсеналу. Розголошення інформації про секретні випробування відбувається на тлі зусиль Вашингтона залучити Китай до нових угод щодо контролю над озброєннями та стримування ядерної експансії.

Розкриття цих даних посилює стурбованість Вашингтона щодо можливої гонки озброєнь в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та потенційної загрози регіональної стабільності.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/02/21/politics/china-nuclear-arsenal-new-technology
