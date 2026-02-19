logo

Китай "переигрывает" США: что стало роковой ошибкой Трампа
Китай "переигрывает" США: что стало роковой ошибкой Трампа

Пекин использует экономическое давление США, чтобы перестроить глобальные союзы и бросить вызов доминированию Вашингтона

19 февраля 2026, 15:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай рассматривает жесткую торговую политику президента Дональда Трампа не только как угрозу, но и стратегическую возможность. В Пекине убеждены, что американские пошлины и экономическое давление могут в перспективе усилить позиции Китая, если страна сможет перестроить глобальные торговые связи. Об этом сообщает Reuters.

Китай "переигрывает" США: что стало роковой ошибкой Трампа

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным агентства, китайские власти активно используют неопределенность в политике США, чтобы расширить экономическое присутствие на ключевых рынках. Речь идет прежде всего о Европейском Союзе, странах Персидского залива и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай ускоряет переговоры по поводу почти двух десятков торговых соглашений, которые годами оставались без прогресса.

В Пекине считают, что действия Вашингтона подрывают доверие партнеров к американской экономической политике. Один из китайских чиновников заявил, что США фактически помогают Китаю, ослабляя собственное влияние. В то же время, китайские советники признают, что стране придется пройти через сложные экономические реформы, чтобы занять ключевое место в новой глобальной системе.

Китай уже предлагает выгодные условия сотрудничества странам Африки и Азии, снижает торговые барьеры и инвестирует в цифровую инфраструктуру. Среди приоритетов – внедрение таможенных систем на основе искусственного интеллекта, модернизация логистики и участие в международных экономических соглашениях.

В то же время, многие государства, в частности в Европе, опасаются усиления зависимости от китайских товаров и роста торгового дисбаланса. Тем не менее, Пекин стремится настолько глубоко интегрироваться в мировую экономику, чтобы странам было сложно разорвать эти связи даже под политическим давлением.

Эксперты отмечают, что противостояние между Китаем и США переходит в новую фазу – борьбу не только за рынки, но и контроль над правилами глобальной экономики.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай скупает дешевую нефть России: Москва бьет рекорды на фоне потери Индии.




Источник: https://www.reuters.com/world/china/how-china-plans-dominate-global-trade-long-after-trump-2026-02-19/
