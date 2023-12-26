США подозревают, что Китай следит за американцами: появились подробности

Сотрудники американского Федерального бюро расследований подозревают Китай в том, что страна использует искусственный интеллект, чтобы следить за жителями США в масштабах, которые "не были возможны никогда раньше". Об этом сообщает The Wall Street Journal .

ФБР подозревает Китай в использовании искусственного интеллекта (фото из открытых источников)

Журналисты напоминают, что еще в июле 2018 года работник корпорации Apple Сяолан Чжан отправился в аэропорт Сан-Хосе, Калифорния, чтобы оттуда вылететь рейсом в Пекин. Он покинул контрольно-пропускной пункт в терминале B, когда его путешествие вдруг остановили федеральные агенты.

После визита службы безопасности Apple Чжана арестовали и обвиняли в том, что он угнал коммерческую тайну, связанную с программой автономного управления компании.

"Это было столкновение в непрерывной теневой войне между США и Китаем за преимущество в области искусственного интеллекта. Два соперника пытаются вырваться вперед в освоении технологии с потенциалом изменить экономику, геополитику и войну", — утверждает издание.

Отмечают, что именно искусственный интеллект находился в перечне критически важных технологий Соединенных Штатов, которые необходимо защищать ФБР, потому что и в Китае поместили его в список технологий, в которых китайские исследователи хотели бы добиться прорыва к 2025 году. Возможности ИИ в Китае уже считаются большими, однако недавно сотрудники американской разведки обнародовали новые предупреждения.

"ФБР и другие агентства считают, что вместо того, чтобы просто похищать коммерческие тайны, Китай может использовать искусственный интеллект для сбора и накопления данных об американцах в масштабах, никогда ранее невозможных", — сказано в публикации.

Как утверждают журналисты, проблема только в этом насколько обострилась, что руководитель ФБР и руководители разведок стран Запада встречались осенью с сотрудниками этой технологической отрасли. В Америке существует мнение, что китайская макушка может использовать собранные личные данные, чтобы идентифицировать шпионов из США, и не только это.

"Китай может использовать искусственный интеллект, чтобы создать досье практически на каждого американца с деталями, начиная от их медицинских записей до кредитных карт и от номеров паспортов к именам и адресам их родителей и детей. Возьмите эти досье и добавьте несколько сотен тысяч хакеров, работающих на китайское правительство, и мы получим ужасную потенциальную угрозу национальной безопасности", — предупреждает экс-генеральный юрисконсульт Агентства национальной безопасности Гленн Герстелл.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия и Китай могут создать военный альянс.