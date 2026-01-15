США снова утерли нос: у кого появился новый гигантский эсминец с гиперзвуковым оружием

Китай продолжает активно наращивать возможности своего военно-морского флота. В социальных сетях появились изображения нового крупного эсминца ВМС КНР, что может указывать на его уже состоявшийся ввод в эксплуатацию. Об этом сообщают Newsweek.

Китай расширяет флот больших эсминцев. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, в настоящее время флот Китая насчитывает более 370 кораблей. Ключевую ударную роль в нем играют большие эсминцы типа 055 водоизмещением около 10 тысяч тонн. На данный момент официально известно о восьми таких кораблях, каждый из которых способен нести до 112 ракет различных типов, включая современные и потенциально гиперзвуковые.

Издание отмечает, что именно эти корабли вместе с дальнобойными ракетными системами позволяют Пекину сдерживать США от вмешательства в возможный конфликт вокруг Тайваня или в Южно-Китайском море, создавая угрозу американским силам в западной части Тихого океана. Усиление флота КНР рассматривается как ответ на рост военного присутствия США, включая планы по созданию так называемого "Золотого флота" из 25 крупных боевых кораблей водоизмещением более 35 тысяч тонн, каждый из которых сможет нести до 140 ракет.

Во вторник, 13 января, в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых, как утверждается, запечатлен новый эсминец типа 055 с бортовым номером "110". Ранее корабли первой серии имели номера от "101" до "108". С 2020 по 2023 год Китай ввел в строй восемь таких эсминцев, от CNS Nanchang до CNS Xianyang.

Аналитик Алекс Лак предполагает, что Пекин завершил строительство второй партии из шести эсминцев типа 055. По его оценке, часть из них может быть передана Восточному командованию НОАК, ответственному за операции, связанные с Тайванем. Дополнительно Минобороны КНР 13 января опубликовало кадры учений в Южно-Китайском море, где был замечен эсминец CNS Dalian с номером "105", что подтверждает высокую активность китайского флота в регионе.

