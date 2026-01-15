logo_ukra

Китай США знову втерли носа: у кого з'явився новий гігантський есмінець з гіперзвуковою зброєю
США знову втерли носа: у кого з'явився новий гігантський есмінець з гіперзвуковою зброєю

Поява корабля типу 055 може свідчити про введення в дію другої серії найпотужніших бойових одиниць ВМС КНР

15 січня 2026, 07:28
Автор:
Кравцев Сергей

Китай продовжує активно нарощувати можливості свого військово-морського флоту. У соціальних мережах з'явилися зображення нового великого есмінця ВМС КНР, що може вказувати на його введення в експлуатацію. Про це повідомляє Newsweek.

США знову втерли носа: у кого з'явився новий гігантський есмінець з гіперзвуковою зброєю

Китай розширює флот великих есмінців. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, наразі флот Китаю налічує понад 370 кораблів. Ключову ударну роль у ньому відіграють великі есмінці типу 055 водотоннажністю близько 10 тисяч тонн. На даний момент офіційно відомо про вісім таких кораблів, кожен з яких здатний нести до 112 ракет різних типів, включаючи сучасні та потенційно гіперзвукові.

Видання зазначає, що саме ці кораблі разом із далекобійними ракетними системами дозволяють Пекіну стримувати США від втручання у можливий конфлікт навколо Тайваню або у Південно-Китайському морі, створюючи загрозу американським силам у західній частині Тихого океану. Посилення флоту КНР розглядається як відповідь на зростання військової присутності США, включаючи плани створення так званого "Золотого флоту" з 25 великих бойових кораблів водотоннажністю понад 35 тисяч тонн, кожен з яких зможе нести до 140 ракет.

У вівторок, 13 січня, у соцмережах було опубліковано фотографії, на яких, як стверджується, знято новий есмінець типу 055 з бортовим номером "110". Раніше кораблі першої серії мали номери від "101" до "108". З 2020 до 2023 року Китай ввів у дію вісім таких есмінців, від CNS Nanchang до CNS Xianyang.

Аналітик Алекс Лак припускає, що Пекін завершив будівництво другої партії із шести есмінців типу 055. За його оцінкою, частина з них може бути передана Східному командуванню НВАК, відповідальному за операції, пов'язані з Тайванем. Додатково Міноборони КНР 13 січня опублікувало кадри навчань у Південно-Китайському морі, де було помічено есмінець CNS Dalian із номером "105", що підтверджує високу активність китайського флоту в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай вперше в історії випередив Японію та США: про що йдеться.




Джерело: https://www.newsweek.com/china-boost-large-destroyer-fleet-11355865?fbclid=IwY2xjawPUpkpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMdmVkRno1M2JKVkdKQlV0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuxxCShqciM9WfQPqedq5YUTJWnW0IyKO858T_YZ8ueHf63oMsrR7N2NP-9w_aem_83ton02nz8Zt3BXDu
