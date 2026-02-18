США выставили жесткое обвинение Китаю: какие договоренности нарушил Си

Помощник госсекретаря США Кристофер Ев заявил, что Китай, вероятно, провел скрытое подземное ядерное испытание летом 2020 года на полигоне Лоп-Нор. По его словам, новые данные указывают на то, что зафиксированное событие практически невозможно объяснить иначе, кроме как детонацией ядерного устройства.

Как сообщает Reuters, 22 июня 2020 года сейсмическая станция PS23 в Казахстан зарегистрировала подземный толчок магнитудой 2,75 на расстоянии около 720 километров от китайского полигона. Американские специалисты считают, что характеристики сигнала не соответствуют ни землетрясению, ни промышленному взрыву.

По оценке Вашингтона, Пекин мог применить технологию так называемой развязки – подрыв устройства в большой подземной камере, что существенно снижает силу сейсмических волн и усложняет обнаружение испытания международными системами мониторинга.

В то же время в Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявили, что имеющихся данных недостаточно для окончательных выводов. Исполнительный секретарь Роберт Флойд отметил, что система зафиксировала два слабых сейсмических события с интервалом в 12 секунд, однако их мощность была слишком низкой для точного определения природы.

Китай категорически отверг обвинения. Представитель Посольство Китая в Вашингтоне Лю Пэнью назвал заявления США "абсолютно необоснованными" и обвинил Вашингтон в попытке создать предлог для возобновления собственных ядерных испытаний.

Ситуация усиливает напряженность между двумя державами и может поставить под угрозу международные усилия по контролю над ядерным оружием.

