США висунули жорстке звинувачення Китаю: які домовленості порушив Сі
США висунули жорстке звинувачення Китаю: які домовленості порушив Сі

Вашингтон стверджує, що Пекін міг порушити глобальну заборону, замаскувавши детонацію під слабкий сейсмічний сигнал

18 лютого 2026, 07:12
Автор:
Кравцев Сергей

Помічник держсекретаря США Крістофер Єв заявив, що Китай, ймовірно, провів приховане підземне ядерне випробування влітку 2020 на полігоні Лоп-Нор. За його словами, нові дані вказують на те, що зафіксовану подію практично неможливо пояснити інакше, окрім детонації ядерного пристрою.

США висунули жорстке звинувачення Китаю: які домовленості порушив Сі

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, 22 червня 2020 сейсмічна станція PS23 в Казахстан зареєструвала підземний поштовх магнітудою 2,75 на відстані близько 720 кілометрів від китайського полігону. Американські фахівці вважають, що характеристики сигналу не відповідають землетрусу, ні промисловому вибуху.

За оцінкою Вашингтона, Пекін міг застосувати технологію так званої розв'язки – підрив пристрою у великій підземній камері, що суттєво знижує силу сейсмічних хвиль та ускладнює виявлення випробування міжнародними системами моніторингу.

У той же час в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань заявили, що наявних даних недостатньо для остаточних висновків. Виконавчий секретар Роберт Флойд зазначив, що система зафіксувала дві слабкі сейсмічні події з інтервалом у 12 секунд, проте їхня потужність була занадто низькою для точного визначення природи.

Китай категорично відкинув звинувачення. Представник Посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью назвав заяви США "абсолютно необґрунтованими" та звинуватив Вашингтон у спробі створити привід для поновлення власних ядерних випробувань.

Ситуація посилює напруженість між двома державами та може поставити під загрозу міжнародні зусилля щодо контролю над ядерною зброєю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай скуповує дешеву нафту Росії: Москва б'є рекорди на тлі втрати Індії.




Джерело: https://www.reuters.com/world/china/us-reveals-new-details-alleged-chinese-nuclear-test-2026-02-17/
