Стали известны подробности «мирного плана» Китая: война должна закончиться летом 2023-го

"Мирный план" завершения российско-украинской войны, который в последнее время активно продвигает Пекин, переустраивает завершение войны уже этим летом. Причем завершение войны должно произойти на тех условиях, которые больше утраивают Кремль. Как передает портал "Комментарии", об это пишет издание "nikkei.asia".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Журналисты считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится летом этого года. В частности, несколько месяцев назад в Пекине опубликовали доклад ведущего аналитического центра.

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В издании связывают внезапное изменение позиции Китая именно с этим докладом.

Академия военных наук (AMS) подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии.

Она регулярно предоставляет рекомендации и отчёты Центральной военной комиссии Коммунистической партии, высшему органу, принимающему решения по вооружённым силам Китая. Академию возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.

В декабре AMS завершила симуляцию конфликта в Украине, в результате которой, по словам источников, близких к китайскому правительству, был сделан удивительный вывод.

Согласно результатам моделирования, война завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.

Как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

Вполне возможно, что результаты были искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, которое ориентируется на Москву.

Выслушав прогноз AMS, Пекин разработал мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой.

Пекин считает, что Европа все еще открыта для прямых инвестиций и передачи технологий Китаю, а улучшение отношений с регионом приведет к экономическому восстановлению.

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