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Стали известны подробности «мирного плана» Китая: война должна закончиться летом 2023-го

Согласно результатам моделирования китайских спецслужб, война в Украине завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество

сегодня, 08:08 comments6032
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Автор:

Кравцев Сергей

"Мирный план" завершения российско-украинской войны, который в последнее время активно продвигает Пекин, переустраивает завершение войны уже этим летом. Причем завершение войны должно произойти на тех условиях, которые больше утраивают Кремль. Как передает портал "Комментарии", об это пишет издание "nikkei.asia".

Стали известны подробности «мирного плана» Китая: война должна закончиться летом 2023-го

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Журналисты считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится летом этого года. В частности, несколько месяцев назад в Пекине опубликовали доклад ведущего аналитического центра.


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В издании связывают внезапное изменение позиции Китая именно с этим докладом.

Академия военных наук (AMS) подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии.

Она регулярно предоставляет рекомендации и отчёты Центральной военной комиссии Коммунистической партии, высшему органу, принимающему решения по вооружённым силам Китая. Академию возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.

В декабре AMS завершила симуляцию конфликта в Украине, в результате которой, по словам источников, близких к китайскому правительству, был сделан удивительный вывод.

Согласно результатам моделирования, война завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.

Как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

Вполне возможно, что результаты были искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, которое ориентируется на Москву.

Выслушав прогноз AMS, Пекин разработал мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой.

Пекин считает, что Европа все еще открыта для прямых инвестиций и передачи технологий Китаю, а улучшение отношений с регионом приведет к экономическому восстановлению.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР) резко увеличила военный бюджет. Это происходит на фоне активных обвинений в адрес КНР со стороны США в оказании помощи РФ в войне против Украины. Белый дом не исключает даже, что Китай может пойти на поставки оружия россиянам. Как КНР может вести себя на втором году широкомасштабной российской агрессии против Украины (десятом году собственно необъявленной войны)? Сумеет ли Западный мир найти нужные доводы – и не дать Пекину открыто стать на сторону Москвы, как это уже сделал Иран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://asia.nikkei.com/Politics/Ukraine-war/Behind-Ukraine-peace-proposal-China-foresees-end-to-war-in-summer?fbclid=IwAR2BsEvnnwx_kcKZ6VwIhrNHii4Fne6UXd4kaAYjsUdGWPM-Gd4loglAdw8
Теги:
comments

Обсуждения

ivan

сегодня, 10:57

NATO....вже зобовязано бути з УКРАЇНОЮ....

morrison

сегодня, 09:47

"Цілком можливо, що результати були спотворені на користь Росії, щоб догодити керівництву Китаю, яке орієнтується на Москву." — а ваш опус на догоду кому створено?

ВЛАДИМИР

сегодня, 09:16

...ФИГНЯ ВСЁ ЭТО УКРАИНА НЕ ПОЙДЁТ НА ПОТЕРЮ СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ,А РОССИЯ НЕ ПОЙДЕТ НА ПРОСТО ВЫХОД(ОТВОД) СВОИХ ВОЙСК...ТАК ЧТО ВОЙНА БУДЕТ ....ПАКА ОСЛИК НЕ СДОХНИТ ИЛИ ТЕЛЕГА СЛОМАЕТСЯ...


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